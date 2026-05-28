خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: محرم، ماه حماسه عشق، آزادگی و تجلی‌گاه شور و شعور حسینی، بار دیگر از راه می‌رسد تا جان‌های تشنه‌ حقیقت را در زلال معارف ناب اسلامی سیراب کند.

این ایام، تنها یک بازه‌ زمانی در تقویم نیست؛ بلکه فرصتی بی‌بدیل برای بازخوانی درس‌های مکتب عاشورا در عرصه‌ عمل است.

پرچم‌های سیاه برافراشته در کوی و برزن و ندای «لبیک یا حسین» که در سراسر کشور طنین‌انداز می‌شود، نه تنها نشان از ارادت دیرینه‌ مردم ایران به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) دارد، بلکه تجلی‌گاه وحدت، همدلی و بصیرتی است که از نهضت کربلا الهام گرفته شده است.

در این ایام، هیئت‌های مذهبی به عنوان کانون‌های جوشانِ جوشش‌های ایمنی، با تدارک برنامه‌های متنوع فرهنگی و آیینی، در پی آن‌اند تا پیام‌های جاویدان عاشورا یعنی عدالت‌خواهی، ایثار و ایستادگی در برابر ظلم را با زبانِ هنر و معنویت به نسل‌های نو منتقل کنند.

امسال، با توجه به شرایط روز کشور، برپایی این مجالس جلوه‌ای دوچندان می‌یابد؛ چرا که برگزاری مراسمی آگاهانه و اثرگذار که هم‌زمان با حفظ سنت‌های اصیلِ عزاداری، پاسخی هوشمندانه به نیازهای فکری و اجتماعی جامعه باشد، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

در همین راستا، گفتگویی داشتیم با نوشاد نوشادی، رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور، تا از نزدیک در جریان برنامه‌ریزی‌ها، رویکردهای کلان و راهبردهای ابلاغی برای برگزاری باشکوه و در عین حال هدفمندِ آیین‌های محرم و صفر قرار بگیریم.

با توجه به ابلاغیه جدید «دستورالعمل عزاداری محرم ۱۴۰۵»، بفرمایید رویکرد اصلی شورای هیئت‌های مذهبی در سال جاری بر چه محورهایی استوار است؟

محرم امسال تلاقی شور حسینی با روحیه مقاومت و ایثار است و شعار محوری ما امسال این است که «هیئت‌ها و بانیان مجالس حسینی، دستورالعمل ابلاغی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند».

رویکرد اصلی ما در محرم و صفر ۱۴۰۵، تقویت «تجمعات میدانی» و حضور پرشور در فضاهای باز شهری است تا پیام عاشورا به شکلی فراگیر در سطح جامعه طنین‌انداز شود.

در دستورالعمل امسال، تغییراتی در زمان‌بندی مراسم میدانی دیده می‌شود. دلیل این تصمیم چیست؟

بله، طبق بند سوم دستورالعمل، مراسم‌ و برنامه‌های میدانی امسال با حدود یک ساعت تأخیر نسبت به روال عادی ماه‌های اخیر (اردیبهشت و خرداد) آغاز می‌شوند.

هدف ما از این تصمیم دو چیز است؛ اول، رعایت حال شهروندان و همسایگان هیئت‌ها و دوم، جلوگیری از تداخل برنامه‌ها با «هیئات جوانان» که معمولاً در ساعات دیر وقت فعالیت دارند.

ما به دنبال این هستیم که زمان برنامه‌ها را کوتاه‌تر اما اثرگذارتر کنیم تا از خستگی مفرط عزاداران جلوگیری شده و نظم شهری نیز حفظ شود.

درباره نقش نمادهای ملی و یاد و خاطره شهدا در هیئت‌ها چه توصیه‌ای دارید؟

این موضوع برای ما بسیار کلیدی است. در متن دستورالعمل به صراحت تاکید شده که مطلوب است در همه مراسم و برنامه ها از نمادهای پرچم جمهوری اسلامی ایران و یاد شهدا به شکل هنرمندانه استفاده شود.

هیئت نباید از مسائل روز و آرمان‌های انقلاب جدا باشد. ما از بانیان مجالس می‌خواهیم دکورها و فضاسازی‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که یاد و خاطره امام شهید و شهدای دفاع مقدس، به ویژه در شرایط حساس کنونی کشور، همواره در ذهن مخاطب زنده بماند.

موضوع مدیریت «سکوها و استیج‌ها» هم در ابلاغیه ذکر شده؛ در این باره توضیح می‌دهید؟

سیاست ما واگذاری مدیریت برنامه‌های میدانی به خودِ هیئت‌های مذهبی است. ما معتقدیم هیئت نباید به یک «رویداد نمایشی یا استیجی» صرف تبدیل شود. اصالت عزاداری باید حفظ شود.

تاکید کرده‌ایم که از برنامه‌های غیرمحرمی و به ویژه موسیقی‌های نامتعارف پرهیز شود و روحیه سنتی و حزن‌انگیز عزاداری در تمام سکوهای شهری حاکم باشد.

سخن پایانی با بانیان و پیرغلامان حسینی؟

از همه عزیزان می‌خواهم که با سعه صدر و نظم‌گرایی، خادمان خود را در اجرای این دستورالعمل یاری کنند.

عزاداری امسال باید مظهر وحدت ملی و مشت محکمی بر دهان بدخواهان باشد. ان‌شاءالله با رعایت دقیق این ضوابط، شاهد برگزاری باشکوه‌ترین و با معنویت‌ترین محرم تاریخ کشورمان باشیم.