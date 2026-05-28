۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

هشدار نارنجی هواشناسی صادر شد؛ دمای آبادان و خرمشهر به ۴۹ درجه می‌رسد

اهواز - اداره‌کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد؛ افزایش دما و وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر طی روز جمعه در مناطقی از استان به‌ویژه آبادان، خرمشهر و شادگان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۰ مورخ ۷ خرداد ۱۴۰۵، نسبت به تشدید گرما در برخی مناطق استان اطلاعیه صادر کرد.

در این هشدار آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۱۹، سامانه افزایش دما از روز جمعه فعال خواهد بود و احتمال وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در مناطق جنوب‌غرب و بخش‌هایی از مرکز استان وجود دارد.

بر اساس اعلام هواشناسی، شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان در کانون این موج گرما قرار دارند و انتظار می‌رود بیشینه دما در این مناطق به مقادیر بسیار بالا برسد.

