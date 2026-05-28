۱۷۰۰ کیسه کود شیمیایی قاچاق در شوش کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صالح مطهری‌راد اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر انتقال و نگهداری غیرمجاز کودهای شیمیایی قاچاق توسط افراد سودجو در چند منطقه از شهرستان شوش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی خود، صحت و سقم خبر را بررسی و پس از هماهنگی قضائی، به محل های مورد نظر عزیمت و پس از بازرسی، موفق شدند مقدار یک کیسه انواع کود شیمیایی قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ مطهری‌راد با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان مربوطه ارزش کودهای مکشوفه را بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش در پایان اظهار کرد: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.