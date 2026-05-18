۱۹۰ تن کود شیمیایی قاچاق در دزفول کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بردیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول اخباری مبنی بر انتقال و نگهداری غیرمجاز کودهای شیمیایی قاچاق توسط افراد سودجو در چند منطقه از شهرستان دزفول، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی خود، صحت و سقم خبر را بررسی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، به محل های مورد نظر عزیمت و پس از بازرسی از چهار انبار، موفق شدند مقدار ۱۹۰ تن انواع کود شیمیایی قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ بردیا با اشاره به دستگیری چهار متهم در این رابطه، گفت: کارشناسان مربوطه ارزش کودهای کشف شده را بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در پایان یادآور شد: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان به مرجع قضایی معرفی شد.