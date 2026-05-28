کشف ۲.۵ تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در تشریح جزئیات اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و طرح آرامش در شهر، اظهار داشت: پلیس استان باتکیه‌بر اشراف اطلاعاتی، رصد شبانه‌روزی تحرکات مجرمان و اجرای عملیات های هدفمند، در ۷۲ ساعت گذشته ضربات سنگینی به شبکه‌های توزیع و قاچاق مواد مخدر وارد کرد.

وی افزود: در این راستا، مأموران پلیس موفق شدند ۹۲ قاچاقچی و ۱۵۱ خرده‌فروش مواد مخدر را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به کشف گسترده مواد مخدر در این عملیات‌ها، تصریح کرد: از متهمان دستگیر شده، مقدار دو تن و ۵۷۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد که این موفقیت، حاصل تلاش شبانه‌روزی، هوشیاری و اقتدار پلیس در مقابله بی‌امان با سوداگران مرگ است.

سردار هاشمی فر همچنین از توقیف ۱۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مرتبط با فعالیت قاچاقچیان خبر داد و بیان کرد: متهمان به همراه پرونده‌های تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح آرامش در شهر، تصریح کرد: در این مدت، تعداد ۴۵۲ معتاد متجاهر نیز در سطح استان جمع‌آوری و برای ساماندهی و درمان تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.

فرمانده انتظامی لرستان، تأکید کرد: پلیس با تمام توان و بدون هیچ‌گونه اغماض، مقابله با قاچاقچیان و برهم‌زنندگان امنیت و آرامش جامعه را در دستور کار دارد و اجازه جولان به سوداگران مرگ نخواهد داد.