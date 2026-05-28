نخستین کلرزنی خورشیدی در لرستان نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین نوریزدان در سخنانی با اشاره به نصب و راه‌اندازی نخستین کلرزنی خورشیدی در لرستان، اظهار کرد: این سیستم پیشرفته در روستای «گنداب» از توابع شهرستان دورود، با جمعیتی بالغ بر ۷۰ خانوار نصب شده است.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح، افزود: تأمین گندزدایی پایدار و مستمر آب شرب در روستاهای فاقد دسترسی به شبکه برق سراسری، دغدغه اصلی ما بود که با بهره‌گیری از انرژی پاک و تجدیدپذیر خورشیدی محقق شده است.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با بیان اینکه این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان به مرحله اجرا درآمده است، تصریح کرد: استفاده از کلر زن‌های خورشیدی نه‌تنها کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاییان را تضمین می‌کند، بلکه گامی مؤثر در راستای بهره‌مندی از انرژی‌های سبز و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در صنعت آب‌رسانی محسوب می‌شود.

نوریزدان، تصریح کرد: امیدواریم با تداوم چنین طرح‌های نوآورانه، بتوانیم خدمات پایدار آب شرب را به تمام نقاط دورافتاده و محروم از نعمت برق استان ارائه دهیم.