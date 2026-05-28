برخورد با رانندگان پرخطر در شمال کرمان؛ ۶۰۵ خودرو توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر معین الدینی، با اشاره به تشدید برخورد با رانندگان پرخطر در دو ماهه اول سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: از ابتدای سال جاری، ۶۰۵ دستگاه انواع خودرو به دلیل انجام حرکات نمایشی، سرعت و سبقت غیرمجاز و سایر تخلفاتی که مستقیماً ایمنی تردد را به خطر می‌اندازند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

‌وی افزود: مالکان خودروهای توقیف‌شده، باید پس از سپری کردن مراحل قانونی و شرکت در دوره‌های آموزشی لازم، نسبت به ترخیص خودروی خود اقدام کنند؛ چرا که هدف ما اصلاح رفتار ترافیکی و تضمین سلامت همگانی است.