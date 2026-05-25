۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

اجرای طرح ترافیکی مقطعی برای برگزاری دعای عرفه در کرمان

کرمان- رئیس پلیس راهور استان کرمان از اجرای طرح ترافیکی مقطعی برای برگزاری دعای عرفه در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی گفت: همزمان با برگزاری دعای پرفیض عرفه، عصر سه شنبه در محدوده گلزار شهدای شهر کرمان، طرح ویژه ترافیکی در مسیرهای منتهی به گلزار شهدا اجرا می شود.

وی افزود: شهروندان می توانند پس از ورود به گلزار، از پارکینگ های آن برای پارک وسیله نقلیه استفاده کرده، اما تردد در مسیر منتهی به ضلع شرقی گلزار ممنوع خواهد بود و بنا به شرایط ترافیکی به صورت مقطعی محدودیت تردد در مسیرهای نزدیک به مزار مطهر سردار سلیمانی اعمال خواهد شد .

رییس پلیس راهور استان کرمان با اشاره به تمهیدات عبور و مرور، بر استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از میدان ازادی تا گلزار شهدا تاکید و از شهروندان خواست نهایت همکاری را با ماموران راهنمایی و رانندگی برای برقراری انضباط ترافیکی به عمل آورند.

