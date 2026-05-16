توقیف بیش از ۱۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، گفت: در طرح های انضباط بخشی ترافیکی، برخورد با تخلفات حادثه ساز و پیشگیری از تصادفات از ابتدای سال با حرکات حادثه ساز، دور دورهای شبانه، آلودگی صوتی، تخلفات مربوط به پلاک و گواهینامه برخورد و هزار و ۷۲۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف و رانندگان خاطی به دستگاه قضایی معرفی شده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه این تخلفات بیشتر در ساعات پایانی شب رخ می دهند، نظارت و کنترل خانواده ها و والدین بر فرزندان به ویژه جوانان تأثیر به سزایی در کاهش این تخلفات و حوادث تلخ ترافیکی خواهد داشت.