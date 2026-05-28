به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل منطقه الشویفات در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که این رژیم یک هدف در بیروت را مورد اصابت قرار داده است.

خبرنگار الجزیره تاکید کرد که یک ساختمان در منطقه الشویفات هدف قرار گرفته است.

تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز مدعی شده که در این حمله یکی از فرماندهان یگان موشکی حزب الله هدف قرار گرفته است.

کانال دوازده رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد، پس از هفته ها ارتش به طور مستقیم به بیروت حمله کرد.