به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی روز پنجشنبه از نصب دستگاههای دیالیز مرکز جامع سلامت هوراند خبر داد و گفت:خیر نیک اندیش هوراندی آقای صفر مردی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را برای رفع نواقص و تکمیل این مرکز اهدا کرد تا در روزهای آینده خدمات‌رسانی به بیماران دیالیزی شهرستان هوراند و همچنین بخش آبش‌احمد کلیبر آغاز شود.

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این بخش افزود:فعال شدن خدمات دیالیز در شهرستان نقش مهمی در کاهش مشکلات بیماران دارد و از مراجعه آنان به سایر شهرها و شهرستان‌ها جلوگیری می‌کند موضوعی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها و سختی رفت‌وآمد، موجب تسهیل دسترسی بیماران به خدمات درمانی خواهد شد.