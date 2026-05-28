۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

نصب دستگاههای دیالیز مرکز جامع سلامت هوراند

هوراند- فرماندار هوراند از نصب دستگاههای دیالیز مرکز جامع سلامت این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی روز پنجشنبه از نصب دستگاههای دیالیز مرکز جامع سلامت هوراند خبر داد و گفت:خیر نیک اندیش هوراندی آقای صفر مردی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را برای رفع نواقص و تکمیل این مرکز اهدا کرد تا در روزهای آینده خدمات‌رسانی به بیماران دیالیزی شهرستان هوراند و همچنین بخش آبش‌احمد کلیبر آغاز شود.

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این بخش افزود:فعال شدن خدمات دیالیز در شهرستان نقش مهمی در کاهش مشکلات بیماران دارد و از مراجعه آنان به سایر شهرها و شهرستان‌ها جلوگیری می‌کند موضوعی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها و سختی رفت‌وآمد، موجب تسهیل دسترسی بیماران به خدمات درمانی خواهد شد.

کد مطلب 6843261

