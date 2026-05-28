گسترش محدوده بازآفرینی خوسف تأیید شد/ گواب در مسیر بهسازی

به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرضا گلپایگانی ظهر پنج شنبه در بازدید از بافت تاریخی خوسف اظهار کرد: این بافت تاریخی و ارزشمند از سه رکن مهم شامل ارزش‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و ظرفیت‌های تاریخی برخوردار است که تداوم زندگی مبتنی بر فرهنگ ایرانی را در این منطقه حفظ کرده است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه محدوده بازآفرینی شهری افزود: یکی از اولویت‌های اجرایی، گسترش محدوده هدف بازآفرینی فراتر از بافت تاریخی مصوب کمیسیون ماده ۵ است تا بتوان از ظرفیت‌های ستاد بازآفرینی برای توسعه زیرساختی و اجتماعی خوسف استفاده کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اهمیت دریاچه طبیعی گواب به عنوان یکی از عناصر هویتی خوسف بیان کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران در اجرای طرح بهسازی کناره‌ها و ساحل این دریاچه با شهرداری همکاری خواهد کرد و تلاش می‌شود اعتبارات مورد نیاز در بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.

گلپایگانی با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه امکان تأمین سرانه‌های خدماتی و بازگشایی معابر در محله‌های هدف از طریق زمین‌های دولتی فراهم شده و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی همچنین از پیشنهاد تشکیل «خانه محله» در یکی از خانه‌های تاریخی خوسف برای تقویت فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی محلات خبر داد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان تأکید کرد: همکاری میان شرکت بازآفرینی و شهرداری خوسف در بهسازی معابر و حفظ منظر تاریخی این شهر ارزشمند است و باید برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و توسعه گردشگری تاریخی تداوم یابد.