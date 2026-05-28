برخورد با متخلفان برداشت غیر اصولی گیاهان دارویی از طبیعت در البرز

مهدی طیبی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان اینکه مراتع ۳۸۳ هزار هکتار از عرصه استان البرز را تشکیل می دهند، افزود: این مراتع به سه درجه طبقه بندی شده اند که گیاهان دارویی بیشتر در عرصه های درجه یک واقع در شهرستان های طالقان و جاده کرج- چالوس می روید.

وی گوناگونی این گیاهان دارویی در البرز را بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ رقم دانست و اظهار داشت: در مراتع بحث گیاهان دارویی و محصولات فرعی منطقه را داریم که در سطح کشور و استان البرز از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است که می طلبد استفاده از این گیاهان دارویی بر اساس طرح ها و برنامه های منابع طبیعی البرز اتفاق بیافتد.

طیبی گفت: متاسفانه عده ای همشهریان اقدام به برداشت بی رویه محصولات فرعی مراتع و گیاهان دارویی می کنند که باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و گیاهان دارویی استان خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه اگر این روند ادامه یابد و بهره برداری بر اساس ضوابط و قوانین اتفاق نیافتد به ناچار مجبور به برخورد قانونی با متخلفان برداشت بر اساس ماده قانونی ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا می شویم.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تاکید کرد: اگر قرار است برداشتی اتفاق بیافتد باید در قالب طرح های مرتعداری و طرح هایی باشد که با پیشنهاد بهره برداران در کمیته فنی منابع طبیعی مصوب شده و برداشت شود.