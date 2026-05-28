به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامی‌داشت سردار سپهبد پاسدار شهید محمد پاکپور امروز پنجشنبه (۷ خرداد ۱۴۰۵) در مسجد پیامبراعظم(عج) واقع در شهرک شهید محلاتی با حضور مسئولان لشکری،کشوری و اقشار مختلف مردم تهران به همت سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) برگزار شد.

سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران بعد از سردار شهید حسین سلامی که در جنگ تحمیلی دوم به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، با حکم رهبر شهید به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتخاب شد و نقش سازنده‌ای در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نیز در ارتقای توان نظامی و عملیاتی سپاه، در فاصله جنگ دوم و سوم تحمیلی به کشورمان، ایفا کرد.

شهید پاکپور قبل از قبول مسئولیت فرماندهی کل سپاه پاسداران به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه خدمت کرد.

وی به دلیل توانمندی‌های عملیاتی ویژه ای که داشت، توانست، ظرفیت‌های آفندی و پدافندی رزم سپاه را به بهترین شکل ممکن ارتقا دهد.

سردار پاکپور در جنگ تحمیلی سوم به دست دشمن آمریکایی- صهیونیستی در محل دفتر کار مقام معظم رهبری شهید، به همراه جمعی از دیگر فرماندهان نیروهای مسلح مورد هدف دشمن زبون قرار گرفت.

در این مراسم سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی،، سردار حسین معروفی معاون فرهنگی کل سپاه قربشی، سید یوسف مولایی معاون کل سپاه، سردار احمداخوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی، حسین اشتری فرمانده اسبق نیروی انتظامی، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) حضور داشتند.

