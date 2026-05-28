به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح مجتمع ادارات باشت، اظهار کرد: این مجموعه با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان و با زیربنای دو هزار و ۲۰۰ مترمربع در چهار طبقه از محل اعتبارات استانی افتتاح شد.
وی با بیان اینکه اجرای پروژه از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، افزود: در یک سال و نیم گذشته با همت راه و شهرسازی و حمایت مدیریت برنامه و بودجه و نماینده شهرستان شاهد بهرهبرداری از این مجتمع هستیم.
وی اظهار کرد: این طرح علاوه بر پاسخگویی نیاز ادارات با توجه به تجمیع ادارات در کنار فرمانداری شهرستان، موجب ارائه خدمترسانی بهتر به مردم میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۲ اداره در آینده در این مجتمع قرار است مستقر شوند و برای سایر ادارات نیز در کنار ساختمان زمین پیشبینی شدهاست.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات شهرستان باشت عدم برخورداری ادارات شهرستان از ساختمان بود که با بهرهبرداری از این مجتمع بخشی از ادارات مستقر و مشکل فضای فیزیکی این ادارات برطرف میشود.
رحمانی بیان کرد: بلوار شهید لاریجانی شهر باشت، بهطول ۲۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به صورت امانی توسط شهرداری باشت اجرا شد.
وی افزود: این بلوار علاوه بر تسهیل در عبور و مرور، مشکل چندین ساله دسترسی به مصلی شهر باشت را نیز برطرف کرده و موجب تسهیل دسترسی به مجتمع ادارات باشت میشود.
نظر شما