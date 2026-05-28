۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

بهره‌برداری از مجتمع اداری باشت بعد از ۱۴ سال انتظار 

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح مجتمع ادارات باشت با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح مجتمع ادارات باشت، اظهار کرد: این مجموعه با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان و با زیربنای دو هزار و ۲۰۰ مترمربع در چهار طبقه از محل اعتبارات استانی افتتاح شد.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌ از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، افزود: در یک سال و نیم گذشته با همت راه و شهرسازی و حمایت مدیریت برنامه و بودجه و نماینده شهرستان شاهد بهره‌برداری از این مجتمع هستیم.

وی اظهار کرد: این طرح علاوه بر پاسخگویی نیاز ادارات با توجه به تجمیع ادارات در کنار فرمانداری شهرستان، موجب ارائه خدمت‌رسانی بهتر به مردم می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۲ اداره در آینده در این مجتمع قرار است مستقر شوند و برای سایر ادارات نیز در کنار ساختمان زمین پیش‌بینی شده‌است.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات شهرستان باشت عدم برخورداری ادارات شهرستان از ساختمان بود که با بهره‌برداری از این مجتمع بخشی از ادارات مستقر و مشکل فضای فیزیکی این ادارات برطرف می‌شود.

رحمانی بیان کرد: بلوار شهید لاریجانی شهر باشت، به‌طول ۲۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به صورت امانی توسط شهرداری باشت اجرا شد.

وی افزود: این بلوار علاوه بر تسهیل در عبور و مرور، مشکل چندین ساله دسترسی به مصلی شهر باشت را نیز برطرف کرده و موجب تسهیل دسترسی به مجتمع ادارات باشت می‌شود.

