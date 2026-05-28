پیشرفت راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر با اشاره به پیشرفت اجرایی این طرح، بر رفع موانع و تسریع در تکمیل آن تأکید کرد. پیشبینی میشود با افتتاح این مسیر، حدود ۷۰ درصد از ترافیک شهری کاهش یابد.
وی گفت: طول کلی این پروژه سه کیلومتر است که ۷۰۰ متر آن را سازه پل تشکیل میدهد.
وی افزود: با بهرهبرداری از این مسیر اختصاصی، حدود ۷۰ درصد از بار ترافیکی شهر نوشهر کاسته خواهد شد. این موضوع میتواند نقش مؤثری در روانسازی عبور و مرور، تسهیل دسترسی به بندر نوشهر و ارتقای ظرفیت حملونقل منطقه ایفا کند.
فرماندار نوشهر در این بازدید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع موانع باقیمانده و تکمیل هرچه سریعتر این طرح تأکید کرد.
بندر نوشهر قدیمی ترین بندر مازندران است.
