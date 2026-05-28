۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

اجازه نمی‌دهیم اقدامات نظامی، حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را تضعیف کند

معاون وزیر امور خارجه گفت: اجازه نمی‌دهیم دشمنان با اقدامات نظامی گامی را جهت تضعیف حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه در مراسم یادبود فرمانده کل سپاه تأکید کرد: شب گذشته شیطنت‌هایی توسط آمریکایی‌ها صورت گرفت که قطعاً نقض آتش‌بس محسوب می‌شود. وزارت امور خارجه در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز واکنش مقتضی نشان داد.

وی افزود: نکته بسیار کلیدی که باید ارشاد کنیم، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز است که هم‌اکنون تثبیت شده است.

غریب‌آبادی تصریح کرد: ما اجازه نمی‌دهیم آنها با این اقدامات نظامی گامی را جهت تضعیف حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بردارند.

رامین عبداله شاهی

