احسان حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اهدای عضو بیان کرد: انسان هشت ارگان حیاتی قابل اهدا دارد که اهدای این اعضا، می تواند هشت انسان را از مرگ نجات دهد.
وی افزود: ۲۵ هزار نفر در کل کشور در فهرست پیوند اعضا هستند و در نتیجه برای دریافت عضو متقاضیان بسیاری وجود دارد که فرایند اهدا میتواند جان آنان را نجات دهد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه انسان قابلیت اهدای بافت و نسوج را نیز در کنار ارگان های حیاتی مانند قلب و کبد و کلیه و ... دارد، بیان کرد: ۵۳ بخش از بدن انسان مانند استخوان و عضله و تاندونها و ... قابلیت برداشت و پیوند دارد.
حسین زاده با بیان اینکه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص مرگ مغزی و اهدای عضو بسیار میتواند در زمینه نجات بیماران نیازمند به عضو، موثر باشد، بیان کرد: در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۲۰۰ نفر جان بخش داوطلب تا کنون نام نویسی و کارت اهدای عضو دارند.
وی با بیان اینکه استان سمنان خوشبختانه وضعیت خوبی در زمینه فرهنگ نجات زندگی و اهدای عضو داشته که نشان از آگاهیهای بالای مردم استان در این حوزه دارد، افزود: سمنان در زمره ۱۰ استان برتر کشور در حوزه فرهنگ نجات بخشی است.
