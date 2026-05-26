فراخوان تولید آثار کوتاه با مضمون «اهدای عضو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن سینمای جوانان ایران در راستای تأکید بر اهمیت حیاتی و اعتلای فرهنگ اهدای عضو، جهت تولید آثار با این مضمون، از فیلمسازان و فیلمنامه‌نویسان سینمای کوتاه دعوت به همکاری می‌کند. این رویداد با هدف ترویج فرهنگ اهدای عضو و بهره‌گیری از ظرفیت تأثیرگذار هنر و سینمای کوتاه در تغییر نگرش عمومی و تبیین ابعاد انسانی این اقدام انسان‌دوستانه برگزار می‌شود.

بر اساس این فراخوان، آثار در بخش‌های حرفه‌ای، نیمه‌حرفه‌ای و فیلم اول و در گونه‌های داستانی، مستند و پویانمایی پذیرفته خواهند شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۵ خرداد تا ۳۱ تیر آثار و طرح‌های خود را از طریق پرتال تولید انجمن سینمای جوانان ایران ثبت و ارسال کنند.

متن فراخوان انجمن سینمای جوانان ایران را از اینجا ببینید.