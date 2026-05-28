به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) در دفتر خود با بیان اینکه فعالیت در مسیر تبلیغ دین و معارف اهل‌بیت(ع) اگر همراه با نیت الهی و انجام وظیفه باشد، امری ارزشمند است، اظهار کرد: کسانی که در مسیر تبلیغ دین، سخنرانی، فعالیت فرهنگی و دیگر خدمات دینی گام برمی‌دارند، اگر با اخلاص و بدون دنیاطلبی حرکت کنند، مشمول عنایت اهل‌بیت(ع) خواهند بود و البته بهره‌مندی از رزق مشروع در این مسیر منافاتی با اخلاص ندارد.

وی با اشاره به بخش دوم روایت مذکور گفت: برخی افراد اگرچه اهل سوءاستفاده نیستند، اما همچون شیشه‌ هستن؛ استقامت و ظرفیت لازم را ندارند، اَسرار و مسئولیت‌ها را حفظ نمی‌کنند و در میدان عمل نیز اثرگذاری لازم را ندارند؛ به تعبیر دیگر، هرچند اسم همراهی با مسیر اهل‌بیت(ع) را دارند، اما از برای کنشگری و مسئولیت‌پذیری، نقش‌آفرینی مؤثری ندارند!

امام جمعه سمنان با تأکید بر اینکه فعالان حوزه مهدویت باید از جنس گروه سومِ مورد اشاره در این روایت باشند، گفت: امام باقر(ع) شیعیان حقیقی را به «طلای سرخ» تشبیه می‌فرمایند؛ انسان‌هایی که در برابر سختی‌ها، فشارها و کم‌لطفی‌ها نه‌تنها دلسرد نمی‌شوند، بلکه استوارتر، خالص‌تر و اثرگذارتر می‌شوند و هرچه در مسیر خدمت و تبلیغ معارف اهل‌بیت(ع) بیشتر آزموده شوند، قوّت و اخلاص آن‌ها آشکارتر می‌شود.

مطیعی با قدردانی از مسئولان و اعضای فعال بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) در استان، مجموعه شکل‌گرفته در این حوزه را مجموعه‌ای متشکّل از نیروهای دغدغه‌مند، فرهنگی و مسئولیت‌پذیر دانست و افزود: حرکت آغازشده در عرصه مهدویت، ظرفیت ارزشمندی برای استان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و دوراندیشی و افق‌نگری تقویت شود.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت در مورد فرهنگ مهدویت تأکید کرد و گفت: باید برای تربیت مربیان مهدوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و توسعه مخاطبان، هدف‌گذاری مشخص و تدریجی داشت و با نگاهی چندساله، ظرفیت‌های موجود را تقویت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان دانش‌آموزان و دانشجویان را از مهم‌ترین گروه هدف فعالیت‌های مهدوی برشمرد و افزود: دشمن امروز با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، در صدد ترویج شبهات گوناگون با استفاده از «مهدی‌هراسی» است و در مقابل این هجمه، باید فعالیت‌های عمیق، مستند و مبتنی بر معارف اصیل دینی انجام شود.

مطیعی با اشاره به غنای بی‌نظیر معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) گفت: هیچگاه برای جذب مخاطب نباید به مطالب غیرمستند متوسل شد، زیرا معارف اصیل مهدوی از ظرفیت اقناع و اثرگذاری لازم برخوردار هستند و چنانچه از آنها به درستی استفاده شود نافذ و موثر خواهند بود.