  1. استانها
  2. سمنان
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

نماینده ولی‌فقیه در سمنان: «مهدی‌هراسی» پروژه دشمنان است

نماینده ولی‌فقیه در سمنان: «مهدی‌هراسی» پروژه دشمنان است

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با هشدار درباره ترویج شبهات علیه فرهنگ مهدویت توسط دشمن، «مهدی‌هراسی» را یک پروژه رسانه‌ای خواند و گفت: دانش‌آموزان باید مخاطب اصلی تبیین مهدویت باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) در دفتر خود با بیان اینکه فعالیت در مسیر تبلیغ دین و معارف اهل‌بیت(ع) اگر همراه با نیت الهی و انجام وظیفه باشد، امری ارزشمند است، اظهار کرد: کسانی که در مسیر تبلیغ دین، سخنرانی، فعالیت فرهنگی و دیگر خدمات دینی گام برمی‌دارند، اگر با اخلاص و بدون دنیاطلبی حرکت کنند، مشمول عنایت اهل‌بیت(ع) خواهند بود و البته بهره‌مندی از رزق مشروع در این مسیر منافاتی با اخلاص ندارد.

وی با اشاره به بخش دوم روایت مذکور گفت: برخی افراد اگرچه اهل سوءاستفاده نیستند، اما همچون شیشه‌ هستن؛ استقامت و ظرفیت لازم را ندارند، اَسرار و مسئولیت‌ها را حفظ نمی‌کنند و در میدان عمل نیز اثرگذاری لازم را ندارند؛ به تعبیر دیگر، هرچند اسم همراهی با مسیر اهل‌بیت(ع) را دارند، اما از برای کنشگری و مسئولیت‌پذیری، نقش‌آفرینی مؤثری ندارند!

امام جمعه سمنان با تأکید بر اینکه فعالان حوزه مهدویت باید از جنس گروه سومِ مورد اشاره در این روایت باشند، گفت: امام باقر(ع) شیعیان حقیقی را به «طلای سرخ» تشبیه می‌فرمایند؛ انسان‌هایی که در برابر سختی‌ها، فشارها و کم‌لطفی‌ها نه‌تنها دلسرد نمی‌شوند، بلکه استوارتر، خالص‌تر و اثرگذارتر می‌شوند و هرچه در مسیر خدمت و تبلیغ معارف اهل‌بیت(ع) بیشتر آزموده شوند، قوّت و اخلاص آن‌ها آشکارتر می‌شود.

مطیعی با قدردانی از مسئولان و اعضای فعال بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) در استان، مجموعه شکل‌گرفته در این حوزه را مجموعه‌ای متشکّل از نیروهای دغدغه‌مند، فرهنگی و مسئولیت‌پذیر دانست و افزود: حرکت آغازشده در عرصه مهدویت، ظرفیت ارزشمندی برای استان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و دوراندیشی و افق‌نگری تقویت شود.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت در مورد فرهنگ مهدویت تأکید کرد و گفت: باید برای تربیت مربیان مهدوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و توسعه مخاطبان، هدف‌گذاری مشخص و تدریجی داشت و با نگاهی چندساله، ظرفیت‌های موجود را تقویت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان دانش‌آموزان و دانشجویان را از مهم‌ترین گروه هدف فعالیت‌های مهدوی برشمرد و افزود: دشمن امروز با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، در صدد ترویج شبهات گوناگون با استفاده از «مهدی‌هراسی» است و در مقابل این هجمه، باید فعالیت‌های عمیق، مستند و مبتنی بر معارف اصیل دینی انجام شود.

مطیعی با اشاره به غنای بی‌نظیر معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) گفت: هیچگاه برای جذب مخاطب نباید به مطالب غیرمستند متوسل شد، زیرا معارف اصیل مهدوی از ظرفیت اقناع و اثرگذاری لازم برخوردار هستند و چنانچه از آنها به درستی استفاده شود نافذ و موثر خواهند بود.

کد مطلب 6843390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها