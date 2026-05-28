کشف بیش از ۳۲ تن مرغ خارج از شبکه توزیع در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش‌های مردمی و در پی رصد و پایش اطلاعاتی با هدف مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی، بیش از ۳۲ تن مرغ زنده خارج از شبکه رسمی توزیع در سطح استان، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه امیرالمؤمنین (ع) و با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل دامپزشکی استان و اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام کشف و در جهت تامین پایدار امنیت غذایی استان در اختیار کشتارگاه های استان قرار گرفت.

در این رابطه ۷ پرونده توسط سازمان جهاد کشاورزی تشکیل و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان معرفی شده است.

از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مرتبط با احتکار ، قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۴ اطلاعات بسیج گزارش دهند.