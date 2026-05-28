به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، با اشاره به تداوم حمایت از خانوادههای آسیبدیده جنگ اظهار کرد: رسیدگی به مسائل معیشتی و اسکان این خانوادهها از نخستین روزهای وقوع حادثه در دستور کار مدیریت شهری منطقه قرار گرفت و همچنان با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: تاکنون ۳۲۳ خانواده از کمکهزینه ودیعه مسکن بهرهمند شدهاند که این حمایتها از طریق ظرفیتهای منطقه و همچنین معرفی متقاضیان به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات انجام شده است.
قمی ادامه داد: در بخش حمایتهای رفاهی نیز ۹۶۱ رفاهکارت و ۶۸ براتکارت به خانوارهای آسیبدیده اختصاص یافته است.
شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به استقرار بخشی از آسیبدیدگان در مراکز اقامتی گفت: حضور مستمر مدیران شهری در ۱۰ هتل محل اسکان خانوادهها و گفتوگوی مستقیم با آسیبدیدگان، موجب تسریع در شناسایی نیازها، تشکیل پروندهها و انجام فرآیندهای حمایتی شده است.
وی تأکید کرد: روند رسیدگی و ارائه خدمات حمایتی تا پوشش کامل تمامی خانوادههای مشمول و رفع مشکلات آنان ادامه خواهد داشت.
