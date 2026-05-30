۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

تدوین مجموعه چندرسانه‌ای رسانه میدان برای ثبت تجربه‌های مردمی در شهر

معاون ارتباطات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از طراحی طرح رسانه‌ای رسانه میدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احسان خرامید، معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از طراحی و تدوین مجموعه چندرسانه‌ای «رسانه میدان» خبر داد و گفت: این طرح با هدف ثبت و بازنمایی تجربه حضور مردم در میدان‌های شهر شکل گرفته و قرار است آنچه در ۹۰ شب‌ حضور میدانی مردم دیده، شنیده و تجربه شده است، در قالب روایت، عکس، ویدئو، پادکست، مستند کوتاه، گزارش روایی و آرشیو دیجیتال ثبت و منتشر شود.

خرامید با اشاره به ضرورت ثبت تجربه‌های مردمی در رویدادهای شهری اظهار کرد: میدان فقط محل تجمع یا برگزاری برنامه نیست؛ میدان جایی است که در آن روایت، احساس، آیین، مشارکت، خدمت، هویت و حافظه جمعی شکل می‌گیرد. در این شب‌ها، مردم با حضور خود میدان را ساختند و به آن معنا دادند؛ از شعارها و شعرهایی که شکل گرفت تا موکب‌هایی که برپا شد، از حضور خانواده‌ها، کودکان، زنان و اقوام تا خادمانی که بی‌نام و نشان در پشت صحنه میدان را زنده نگه داشتند.

وی افزود: ایده رسانه میدان از دل مشاهده مستقیم و حضور مستمر در میدان‌های شهر شکل گرفته است. در این ۸۰ شب، لحظه‌هایی ثبت شد که اگر به روایت، تصویر، صدا و سند تبدیل نشود، ممکن است فقط در حافظه شفاهی مردم باقی بماند. ما تلاش می‌کنیم این تجربه‌ها را به یک مجموعه منسجم رسانه‌ای و فرهنگی تبدیل کنیم؛ مجموعه‌ای که هم برای مخاطب عمومی قابل فهم و اثرگذار باشد و هم برای آینده شهر، ارزش مستند، اجتماعی و تاریخی داشته باشد.

معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه رسانه میدان یک پروژه صرفاً تبلیغاتی یا مناسبتی نیست گفت: این مجموعه قرار است یک آرشیو زنده شهری باشد؛ آرشیوی از صداها، تصویرها، روایت‌ها، آیین‌ها، موکب‌ها، شعارها، شعرها، خاطره‌ها، ناگفته‌ها و تجربه‌های زیسته مردم.

خرامید درباره ساختار این مجموعه توضیح داد: رسانه میدان در قالب چند پرونده محتوایی طراحی شده است. در بخش روایت میدان، خاطره‌ها، مشاهدات و روایت‌های انسانی ثبت می‌شود. در بخش مردم میدان، حضور زنان، کودکان، خانواده‌ها، اقوام و نسل‌های مختلف بازنمایی خواهد شد. صدای میدان نیز به شعرها، شعارها، نغمه‌ها، سرودها و صداهای جمعی اختصاص دارد و تصویر میدان قاب‌های ماندگار، عکس‌ها، ویدئوها، پرچم‌ها، دست‌نوشته‌ها و نشانه‌های بصری میدان را روایت می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از بخش‌های مهم این مجموعه، آیین میدان است که به مواکب، نذر، خدمت‌رسانی، پرچم‌ها، نمادها و جلوه‌های آیینی و مردمی می‌پردازد. در کنار آن، زیست میدان با نگاه مردم‌نگارانه، رفتارهای جمعی، سبک حضور، نظم خودجوش، مشارکت اجتماعی و تجربه زندگی در میدان را بررسی و ثبت می‌کند. همچنین در بخش پشت‌صحنه میدان، نقش خادمان، عوامل اجرایی، نیروهای پشتیبان، سختی‌ها، مخاطرات و تجربه‌های عملیاتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون ارتباطات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت وجه رسانه‌ای این طرح گفت: بخشی از رسانه میدان به بازتاب رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، پویش‌ها، هشتگ‌ها، ویدئوهای مردمی، روایت کاربران و جریان‌های مجازی شکل‌گرفته پیرامون میدان اختصاص خواهد داشت. امروز بخش مهمی از حافظه جمعی در فضای مجازی ساخته و بازنشر می‌شود؛ بنابراین باید روایت کاربران و محتوای تولیدشده توسط مردم نیز به‌عنوان بخشی از این تجربه ثبت شود.

خرامید همچنین از طراحی بخش قهرمانان میدان در این مجموعه خبر داد و افزود: در این بخش، شهدا، خانواده‌های شهدا، خادمان ماندگار، چهره‌های الهام‌بخش و قهرمانان بی‌نام روایت می‌شوند. بسیاری از کسانی که میدان را ساختند، شاید هیچ‌گاه دیده نشوند؛ اما حضور، خدمت، صبوری و همراهی آن‌ها بخشی از حقیقت میدان است و باید ثبت شود.

وی با اشاره به بخش حافظه میدان گفت: خروجی نهایی این طرح فقط تولید محتوای روزانه نیست. ما به دنبال گردآوری اسناد، ناگفته‌ها، خاطرات، عکس‌ها، فیلم‌ها، صداها، شعارها، تجربه‌ها و لحظه‌های ماندگار هستیم تا بتوان از دل آن، آرشیو دیجیتال، کتاب، مستند، نمایشگاه، بسته‌های رسانه‌ای و گزارش‌های تحلیلی تولید کرد. حافظه میدان در واقع بخش ماندگار این پروژه است؛ بخشی که تجربه امروز را برای فردای شهر حفظ می‌کند.

خرامید در پایان تأکید کرد: رسانه میدان دعوتی برای مشارکت فعالان رسانه‌ای، عکاسان، مستندسازان، روایتگران، پژوهشگران اجتماعی، فعالان فضای مجازی، موکب‌داران، گروه‌های مردمی و شهروندانی است که در این شب‌ها بخشی از میدان بوده‌اند یا روایتی از آن دارند. آنچه مردم در میدان ساختند، سرمایه فرهنگی شهر است و وظیفه ما این است که آن را درست، دقیق، انسانی و ماندگار روایت کنیم.

