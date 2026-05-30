به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احسان خرامید، معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از طراحی و تدوین مجموعه چندرسانه‌ای «رسانه میدان» خبر داد و گفت: این طرح با هدف ثبت و بازنمایی تجربه حضور مردم در میدان‌های شهر شکل گرفته و قرار است آنچه در ۹۰ شب‌ حضور میدانی مردم دیده، شنیده و تجربه شده است، در قالب روایت، عکس، ویدئو، پادکست، مستند کوتاه، گزارش روایی و آرشیو دیجیتال ثبت و منتشر شود.

خرامید با اشاره به ضرورت ثبت تجربه‌های مردمی در رویدادهای شهری اظهار کرد: میدان فقط محل تجمع یا برگزاری برنامه نیست؛ میدان جایی است که در آن روایت، احساس، آیین، مشارکت، خدمت، هویت و حافظه جمعی شکل می‌گیرد. در این شب‌ها، مردم با حضور خود میدان را ساختند و به آن معنا دادند؛ از شعارها و شعرهایی که شکل گرفت تا موکب‌هایی که برپا شد، از حضور خانواده‌ها، کودکان، زنان و اقوام تا خادمانی که بی‌نام و نشان در پشت صحنه میدان را زنده نگه داشتند.

وی افزود: ایده رسانه میدان از دل مشاهده مستقیم و حضور مستمر در میدان‌های شهر شکل گرفته است. در این ۸۰ شب، لحظه‌هایی ثبت شد که اگر به روایت، تصویر، صدا و سند تبدیل نشود، ممکن است فقط در حافظه شفاهی مردم باقی بماند. ما تلاش می‌کنیم این تجربه‌ها را به یک مجموعه منسجم رسانه‌ای و فرهنگی تبدیل کنیم؛ مجموعه‌ای که هم برای مخاطب عمومی قابل فهم و اثرگذار باشد و هم برای آینده شهر، ارزش مستند، اجتماعی و تاریخی داشته باشد.

معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه رسانه میدان یک پروژه صرفاً تبلیغاتی یا مناسبتی نیست گفت: این مجموعه قرار است یک آرشیو زنده شهری باشد؛ آرشیوی از صداها، تصویرها، روایت‌ها، آیین‌ها، موکب‌ها، شعارها، شعرها، خاطره‌ها، ناگفته‌ها و تجربه‌های زیسته مردم.

خرامید درباره ساختار این مجموعه توضیح داد: رسانه میدان در قالب چند پرونده محتوایی طراحی شده است. در بخش روایت میدان، خاطره‌ها، مشاهدات و روایت‌های انسانی ثبت می‌شود. در بخش مردم میدان، حضور زنان، کودکان، خانواده‌ها، اقوام و نسل‌های مختلف بازنمایی خواهد شد. صدای میدان نیز به شعرها، شعارها، نغمه‌ها، سرودها و صداهای جمعی اختصاص دارد و تصویر میدان قاب‌های ماندگار، عکس‌ها، ویدئوها، پرچم‌ها، دست‌نوشته‌ها و نشانه‌های بصری میدان را روایت می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از بخش‌های مهم این مجموعه، آیین میدان است که به مواکب، نذر، خدمت‌رسانی، پرچم‌ها، نمادها و جلوه‌های آیینی و مردمی می‌پردازد. در کنار آن، زیست میدان با نگاه مردم‌نگارانه، رفتارهای جمعی، سبک حضور، نظم خودجوش، مشارکت اجتماعی و تجربه زندگی در میدان را بررسی و ثبت می‌کند. همچنین در بخش پشت‌صحنه میدان، نقش خادمان، عوامل اجرایی، نیروهای پشتیبان، سختی‌ها، مخاطرات و تجربه‌های عملیاتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون ارتباطات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت وجه رسانه‌ای این طرح گفت: بخشی از رسانه میدان به بازتاب رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، پویش‌ها، هشتگ‌ها، ویدئوهای مردمی، روایت کاربران و جریان‌های مجازی شکل‌گرفته پیرامون میدان اختصاص خواهد داشت. امروز بخش مهمی از حافظه جمعی در فضای مجازی ساخته و بازنشر می‌شود؛ بنابراین باید روایت کاربران و محتوای تولیدشده توسط مردم نیز به‌عنوان بخشی از این تجربه ثبت شود.

خرامید همچنین از طراحی بخش قهرمانان میدان در این مجموعه خبر داد و افزود: در این بخش، شهدا، خانواده‌های شهدا، خادمان ماندگار، چهره‌های الهام‌بخش و قهرمانان بی‌نام روایت می‌شوند. بسیاری از کسانی که میدان را ساختند، شاید هیچ‌گاه دیده نشوند؛ اما حضور، خدمت، صبوری و همراهی آن‌ها بخشی از حقیقت میدان است و باید ثبت شود.

وی با اشاره به بخش حافظه میدان گفت: خروجی نهایی این طرح فقط تولید محتوای روزانه نیست. ما به دنبال گردآوری اسناد، ناگفته‌ها، خاطرات، عکس‌ها، فیلم‌ها، صداها، شعارها، تجربه‌ها و لحظه‌های ماندگار هستیم تا بتوان از دل آن، آرشیو دیجیتال، کتاب، مستند، نمایشگاه، بسته‌های رسانه‌ای و گزارش‌های تحلیلی تولید کرد. حافظه میدان در واقع بخش ماندگار این پروژه است؛ بخشی که تجربه امروز را برای فردای شهر حفظ می‌کند.

خرامید در پایان تأکید کرد: رسانه میدان دعوتی برای مشارکت فعالان رسانه‌ای، عکاسان، مستندسازان، روایتگران، پژوهشگران اجتماعی، فعالان فضای مجازی، موکب‌داران، گروه‌های مردمی و شهروندانی است که در این شب‌ها بخشی از میدان بوده‌اند یا روایتی از آن دارند. آنچه مردم در میدان ساختند، سرمایه فرهنگی شهر است و وظیفه ما این است که آن را درست، دقیق، انسانی و ماندگار روایت کنیم.