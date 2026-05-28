از دست دادن دندان ممکن است منجر به افزایش وزن شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادهاند که افزایش وزن به طور قابل توجهی با داشتن دندانهای کمتر یا از دست دادن استخوان و لثههایی که از دندانها پشتیبانی میکنند، مرتبط است.
محققان گفتند که از دست دادن دندان بر توانایی جویدن فرد تأثیر میگذارد که میتواند انتخابهای غذایی سالم آنها را محدود کند.
دکتر «آنا بسیل گیگلیو»، رئیس آکادمی پریودنتولوژی آمریکا، در یک بیانیه خبری گفت: «این یافتهها نشان میدهد سلامت پریودنتال نقش مهمی در سلامت کلی، به ویژه با افزایش سن، ایفا میکند.»
گیگلیو، متخصص پریودنتولوژی در شهر نیویورک که در این مطالعه شرکت نداشت، افزود: «حفظ سلامت دندانها و لثهها از تغذیه بهتر، عادات خوب و بهبود کیفیت زندگی در مراحل بعدی زندگی پشتیبانی میکند.»
برای این مطالعه، محققان بیش از ۹۰۰ نفر را که در یک پروژه تحقیقاتی سلامت بلندمدت مستقر در پنسیلوانیا و تنسی شرکت داشتند، پیگیری کردند. هنگام ورود به پروژه، شرکتکنندگان تحت معاینه سلامت دهان و دندان قرار گرفتند که نشان دهنده از دست دادن دندانها و بیماری لثه بود.
محققان دریافتند که در طول چهار سال پیگیری، تقریباً در ۱۲ درصد از شرکتکنندگان حداقل ۵٪ وزن بدن شان افزایش یافت.
این مطالعه نشان داد افرادی که دندانهای کمتری دارند و سلامت دهان و دندان ضعیفتری دارند، بیشتر احتمال دارد که افزایش وزن را تجربه کنند.
محققان گفتند که از دست دادن دندان میتواند باعث شود افراد از غذاهای سالم سرشار از فیبر مانند میوهها و سبزیجات دوری کنند و به جای آن غذاهای نرمتر و حاوی کالری بیشتر مصرف کنند.
محققان دریافتند که دندانهای آسیاب که هنگام جویدن به هم ساییده میشوند، نقش کلیدی در خطر کاهش وزن دارند. افرادی که دندانهای آسیاب خود را از دست دادهاند، ۱۷ درصد بیشتر در معرض خطر افزایش وزن قرار دارند.
تیم تحقیق به رهبری «ناتالیا پولا»، استاد دانشگاه فدرال پلوتاس در برزیل، نتیجه گرفتند: «از دست دادن واحدهای دندانی کاربردی، به ویژه دندانهای آسیاب، با احتمال بیشتر افزایش وزن در بزرگسالان مسنتر طی۴ سال مرتبط است.»
محققان پیشنهاد کردند افرادی که امیدوارند وزن سالم خود را حفظ کنند یا حتی مقداری وزن کم کنند، باید سلامت دهان و دندان خوبی را به عنوان بخشی از استراتژی خود در نظر بگیرند.
با این حال، آنها خاطرنشان کردند که برای درک بهتر ارتباط بین دندانهای از دست رفته و افزایش وزن، تحقیقات بیشتری لازم است.
نظر شما