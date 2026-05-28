۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

تداوم اقدامات خصمانه واشنگتن؛ ۲ شرکت هواپیمایی ایران تحریم شدند

وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه این کشور علیه ایران از اعمال تحریم های هواپیمایی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، اسکات بنست وزیر خزانه داری آمریکا امروز اعلام کرد که این کشور در کنار دیگر اقدامات، مانع دسترسی ایران به فرودگاه ها می شود.

وی با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت، آمریکا مانع دسترسی ۲ شرکت هواپیمایی ایرانی به فرودگاه ها می شود و از سوخت‌گیری و فروش بلیط برای سفر توسط آنها جلوگیری خواهد کرد.

بسنت اشاره به نام این ۲ شرکت هواپیمایی نکرد اما پیشتر شرکت های ایران ایر و ماهان ایر توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحت تحریم قرار گرفته بودند.

وی در عین حال مدعی شد، تنها رسیدن به یک نتیجه رضایت‌بخش در مذاکرات می‌تواند به این چرخه پایان دهد!

