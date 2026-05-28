به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد که چندین شرکت را به دلیل ارتباط با شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس که در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت میکرده، تحت تحریم قرار داده است.
شرکت سپهر انرژی پیشتر در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفته بود.
وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا نام یک فرد، ۱۶ شرکت و هشت کشتی را در فهرست تحریمهای مرتبط با ایران قرار داده است. فرد تحریمشده تبعه هند است و شرکتها نیز در کشورهای چین، سنگاپور، قطر، جزایر مارشال و امارات مستقر هستند.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین در اظهاراتی بیاساس مدعی شد: امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) اقدامات بیشتری علیه فروش نفت ایران انجام میدهد که توانایی ایران برای تامین مالی بازسازی نیروهای مسلح و ادامه تهدید علیه ایالات متحده و شرکای آن در منطقه را تقویت میکند.
«اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا نیز مدعی شد: وزارت خزانهداری به افزایش فشار بر فروش نفت ایران ادامه خواهد داد.
وزیر خزانه داری آمریکا که کشورش در جنگ علیه ایران برای دستیابی به اهدافش ناکام مانده است، ادعا کرد: ما اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمد نفتی خود را برای بازسازی نیروها و توانمندی نظامی افزایش دهد.
اسکات بنست وزیر خزانه داری آمریکا امروز همچنین از تصمیم کشورش برای اعمال تحریم هایی در بخش هواپیمایی خبر داد و گفت که این کشور در کنار دیگر اقدامات، مانع دسترسی ایران به فرودگاه ها می شود.
وی با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت، آمریکا مانع دسترسی ۲ شرکت هواپیمایی ایرانی به فرودگاه ها می شود و از سوختگیری و فروش بلیط برای سفر توسط آنها جلوگیری خواهد کرد.
تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حالیست که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا ۲۳ می ۲۰۲۶ برابر با دوم خرداد ۱۴۰۵ ادعا کرد: یک توافق میان آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبهها و جزییات نهایی توافق در دست بررسی است و بهزودی اعلام خواهد شد.
«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهاییسازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.
وی تصریح کرد که پایان تعرضات دریایی آمریکا، که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد میکند، و آزادسازی اموال بلوکهشده ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.
این درحالی است که سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص)، هفته گذشته با هشدار جدی به آمریکا و همپیمانان صهیونیست آن، بر آمادگی بیسابقه نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هرگونه تهدید تاکید کرد.
