فرماندار رشت: جامعه امروز بیش از هر زمان به نشاط و امید نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری عصر پنجشنبه در آیین شکرانه برداشت توت‌فرنگی در منطقه پیربازار رشت با قدردانی از حضور مردم، کشاورزان، مسئولان، هنرمندان و مهمانان حاضر در این مراسم، اظهار کرد: امروز توفیق داریم در جمع مردم شریف گیلان، هم‌استانی‌های عزیز و مهمانانی از نقاط مختلف کشور حضور پیدا کنیم؛ جمعی که در کنار پاسداشت تلاش کشاورزان، نمادی از همدلی، نشاط اجتماعی و توجه به ظرفیت‌های بومی و فرهنگی استان است.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در تقویت روحیه اجتماعی مردم اثرگذار باشد، افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به نشاط، امید و صبوری نیاز دارد و باید در کنار رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی، به آرامش روحی و افزایش امید اجتماعی نیز توجه جدی شود.

فرماندار رشت با اشاره به شرایط اجتماعی و روحی جامعه در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: همه ما در این مدت به نوعی داغدار، غمگین و متأثر از حوادث و اتفاقات کشور بوده‌ایم اما همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند، ملت ایران با قدرت مسیر خود را ادامه می‌دهد و باید ضمن حفظ ارزش‌ها، امید به آینده را نیز در جامعه زنده نگه داشت.

میرغضنفری با بیان اینکه ایجاد آرامش و نشاط اجتماعی از وظایف مهم دولت‌هاست، خاطرنشان کرد: دولت‌ها علاوه بر پیگیری مسائل اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم، باید برای افزایش رضایت‌مندی، آرامش روحی و امید اجتماعی نیز برنامه‌ریزی داشته باشند و این موضوع در کنار سایر وظایف اجرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به تغییر سبک زندگی و افزایش تأثیر فضای مجازی بر روحیات اجتماعی مردم افزود: در گذشته مردم با وجود مشکلات اقتصادی، روحیه قناعت و شکرگزاری بیشتری داشتند اما امروز با گسترش فضای اطلاعاتی و مقایسه‌های مداوم، سطح تاب‌آوری اجتماعی کاهش یافته است؛ در حالی که همچنان باید قدردان نعمت‌های الهی از جمله سلامت، امنیت، آرامش و طبیعت ارزشمند استان گیلان باشیم.

فرماندار رشت با اشاره به شرایط مطلوب بارندگی در سال جاری، اظهار کرد: خوشبختانه میزان بارندگی‌ها در مقایسه با حدود ۱۰ سال گذشته وضعیت بهتری داشته و همین مسئله نگرانی‌ها درباره کمبود منابع آبی را تا حد زیادی کاهش داده است.

وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته حتی احتمال اعمال محدودیت در کشت برخی اراضی کشاورزی مطرح بود اما امروز با لطف الهی و بارش‌های مناسب، شرایط کشاورزی استان امیدوارکننده ارزیابی می‌شود و این موضوع می‌تواند نویدبخش سالی مطلوب برای تولیدکنندگان و کشاورزان باشد.

میرغضنفری با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه پیربازار، گفت: توت‌فرنگی پیربازار طی سال‌های گذشته به یکی از محصولات شناخته‌شده و دارای هویت در منطقه تبدیل شده و برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، در معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و فرهنگی منطقه نیز نقش مؤثری داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌ها و همراهی شورای اسلامی شهر و شهردار پیربازار در برگزاری این مراسم قدردانی کرد و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی با مشارکت مجموعه مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد فضای امید و نشاط اجتماعی اثرگذار باشد.

گفتنی است برپایی غرفه‌های محصولات کشاورزی، صنایع دستی و خوراک، برگزاری مراسم‌های آیینی، شاهنامه‌خوانی، مولودی‌خوانی به مناسبت اعیاد قربان و غدیر، اجرای برنامه‌های حماسی در حمایت از رزمندگان و جان‌فدایان کشور در جنگ رمضان، نمایش طنز اجتماعی توسط هنرمندان، اجرای موسیقی آیینی و محلی، اجرای لافندبازی و سایر برنامه‌های فرهنگی و بومی از جمله بخش‌های مختلف آیین شکرانه برداشت توت‌فرنگی در شهر پیربازار بود.