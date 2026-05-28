شلیک به شناورهای خاطی از جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اخبار رسیده به خبرنگار مهر تعدادی موشک به سمت اهداف دشمن متخاصم شلیک شده است.

همچنین نیروهای مسلح ایران در نزدیکی تنگه هرمز به چهار شناور خاطی شلیک اخطار انجام دادند، این شناورها قصد عبور بدون هماهنگی از تنگه را داشتند.