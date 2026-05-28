به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف شامگاه پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید سید ابراهیم نبوی از شهدای عملیات رمضان و از دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی زنجان، افزود: امنیت، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی شهدا و صبر و استقامت خانوادههای آنان است.
وی ادامه داد:سربلندی کشور به فداکاریهای شهدا گره خورده است و این دین، شامل خانوادههای آنان نیز میشود.
سیمایی صراف با بیان اینکه پاسداشت یاد شهدا و صیانت از یادگاران آنان یک مسئولیت همگانی است، تأکید کرد: باید بتوانیم از یادگارهای شهدا و خانوادههای عزیز آنان به خوبی حراست کنیم و یاد و نامشان را زنده نگه داریم.
سید محسن صادقی استاندار زنجان نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: دیدار با خانوادههای شهدا فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمانهای شهیدان و انتقال فرهنگ مقاومت به نسل جوان است.
در این دیدار صمیمانه، از همسر، مادر و فرزندان شهید تجلیل به عمل آمد و حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار، بر ادامه راه شهدا و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
همچنین در جریان این دیدار، خانواده شهید به بیان خاطرات و ویژگیهای اخلاقی و معنوی این شهید پرداختند و رشادتها و روحیه ایثارگری این شهید عزیز را یادآور شدند.
شهید سید ابراهیم نبوی از شهدای عملیات رمضان بود که در گردان تخریب زنجان حضور داشت و در راه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و میهن عزیزمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
این شهید بزرگوار از دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی زنجان نیز بود که همواره به اخلاق، تعهد و روحیه ایثارگری شناخته میشد.
