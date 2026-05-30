به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در ادامه برنامههای سفر دکتر حسین سیمایی صراف به استان زنجان، وزیر علوم با حضور در منزل شهید مهندس سیدابراهیم نبوی، دانشجوی دانشگاه جامع علمیکاربردی با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر علوم در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجلیل از صبر و ایثار خانوادههای آنان، خانواده شهید نبوی را از سرمایههای ارزشمند معنوی کشور دانست و بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاهها تأکید کرد.
سیمایی همچنین با اهدای مدرک دانش آموختگی شهید سیدابراهیم نبوی به خانواده این شهید، یاد و نام او را گرامی داشت و از مقام علمی و مجاهدت این شهید دانشجو تقدیر کرد.
