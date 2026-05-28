به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه شورای برنامهریزی استان زنجان با اشاره به وضعیت آموزش عالی استان گفت: هماکنون بیش از ۴۰ هزار دانشجو در ۲۸ مرکز آموزش عالی استان مشغول تحصیل هستند و ۹۲۲ عضو هیئت علمی در این مراکز فعالیت میکنند که نشاندهنده ظرفیت علمی و نخبگانی قابل توجه زنجان است.
وی افزود: ترکیب فعلی رشتههای دانشگاهی با نیازهای توسعهای استان همخوانی ندارد؛ بهطوریکه نزدیک به نیمی از دانشجویان در رشتههای علوم انسانی تحصیل میکنند، در حالی که مزیتهای اصلی استان در حوزههایی همچون معدن، خدمات فنی و مهندسی، لجستیک، کشاورزی و تجارت قرار دارد.
استاندار زنجان ادامه داد: در صورت ادامه این روند، بخشی از سرمایه انسانی کشور دچار اتلاف خواهد شد، بنابراین ضروری است وزارت علوم در ظرفیتپذیری دانشگاهها و ترکیب رشتههای تحصیلی بازنگری کرده و آن را با آمایش سرزمینی استانها منطبق سازد.
وی افزایش هدفمند رشتههای همسو با ظرفیتهای اقتصادی استان را ضروری دانست و افزود: دانشگاهها باید به سمت تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز واقعی بازار کار حرکت کنند تا بخشی از مشکلات اشتغال فارغالتحصیلان نیز برطرف شود.
صادقی با تاکید بر ضرورت استقرار نظام ماموریتگرا در دانشگاهها اظهار کرد: در حال حاضر اغلب مراکز آموزش عالی استان با یک الگوی مشابه اداره میشوند، در حالی که هر دانشگاه باید دارای ماموریت تخصصی متناسب با نیازهای استان باشد.
وی افزود: برخی دانشگاهها میتوانند در حوزه پشتیبانی علمی از کریدورهای لجستیکی، برخی در زنجیره ارزش معدن و تعدادی نیز در کشاورزی دانشبنیان و صنایع تبدیلی فعالیت تخصصی داشته باشند تا ضمن جلوگیری از موازیکاری، ارتباط موثرتری میان دانشگاه و مسائل واقعی استان شکل گیرد.
استاندار زنجان همچنین طراحی سازوکار رسمی خرید خدمات پژوهشی را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد و گفت: آمادگی داریم بخشی از پروژههای توسعهای و عمرانی استان را در قالب طرحهای پژوهشی مسئلهمحور به دانشگاهها واگذار کنیم تا دستگاههای اجرایی بتوانند مسائل مشخصی مانند کاهش هزینههای لجستیکی، افزایش بهرهوری معادن و ارتقای تابآوری شبکه حملونقل را به مراکز علمی سفارش دهند.
وی افزود: انتظار میرود وزارت علوم این نوع همکاریها را در نظام ارزیابی علمی، ارتقای اعضای هیئت علمی و تخصیص گرنتهای پژوهشی به رسمیت بشناسد.
صادقی با اشاره به ظرفیت علمی استان برای حرکت به سمت دانشگاههای نسل جدید گفت: زنجان این آمادگی را دارد که به پایلوت دانشگاه نسل پنجم در شمالغرب کشور تبدیل شود و یکی از دانشگاههای استان با ماموریت تخصصی در حوزه معدن، صنایع تبدیلی و حل مسائل منطقهای بهعنوان دانشگاه نسل پنجم معرفی شود.
وی همچنین خواستار ایجاد مرکز ملی مطالعات لجستیک و کریدورها در زنجان شد و اظهار کرد: قرار گرفتن استان در مسیر کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، فرصت مناسبی برای راهاندازی مرکز راهبردی در حوزه مدیریت کریدورها، دیپلماسی ترانزیتی و حقوق تجارت بینالملل فراهم کرده است.
استاندار زنجان ایجاد هاب نوآوری معدنی و لجستیکی در پارک علم و فناوری استان را از دیگر مطالبات مهم استان عنوان کرد و افزود: زنجان میتواند به یکی از قطبهای نوآوری در حوزه فرآوری مواد معدنی و فناوریهای لجستیکی کشور تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند حمایت ویژه وزارت علوم است.
وی در ادامه با اشاره به نیاز روزافزون کشورهای منطقه و اروپا به نیروی کار ماهر گفت: ایران سهم اندکی از بازار تربیت نیروی انسانی ماهر برای بازارهای منطقهای و جهانی دارد و ضروری است با همکاری وزارت علوم، وزارت کار، سازمان فنیوحرفهای و دانشگاههای مهارتی، نظام آموزش نیروی انسانی متناسب با نیاز کشورهای مقصد بازتعریف شود.
صادقی پیشنهاد کرد اجرای پایلوت این طرح از استان زنجان آغاز شود و تاکید کرد: تربیت نیروی کار ماهر میتواند به یکی از مزیتهای جدید اقتصاد ایران در سالهای آینده تبدیل شود.
وی همچنین بر ضرورت تدوین مشوقهای ویژه برای جذب و نگهداشت اعضای هیئت علمی در دانشگاههای مناطق مختلف کشور تاکید کرد و گفت: مهاجرت اساتید به دانشگاههای بزرگتر موجب تضعیف دانشگاههای سطح دو و سه شده و برای جلوگیری از تشدید نابرابری آموزشی باید سیاستهای حمایتی موثرتری تدوین شود.
استاندار زنجان با اشاره به وضعیت اشتغال استان خاطرنشان کرد: هرچند نرخ بیکاری زنجان پایینتر از میانگین کشوری است، اما همچنان بخش مهمی از بیکاران استان را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند و این مسئله ضرورت تناسببخشی میان آموزش عالی و نیاز بازار کار را بیش از پیش نمایان میکند.
