استاندار سمنان: انسجام ملی بزرگترین نیاز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه جمعه در یادواره شهدای روستای جیلان از بخش بسطام شهرستان شاهرود در مسجد جامع این روستا، ضمن اشاره به وضعیت کنونی کشورمان بیان کرد: انسجام بیش از هر زمان دیگری، نیاز کشورمان است.

وی با بیان اینکه دشمن در برابر اتحاد ملت ایران اسلامی شکست خورده است، افزود: همانطور که امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب نیز بارها تاکید داشتند رمز موفقیت ما در حوادث بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وحدت کلمه بود.

استاندار سمنان با بیان اینکه وحدت کلمه تا امروز رمز موفقیت ایران اسلامی بوده است، گفت: حفظ و تقویت وحدت مهمترین ضرورت کشورمان محسوب می شود.

کولیوند با بیان اینکه باید از هر نوع تفرقه افکنی پرهیز کرد، بیان داشت: لازمه رسیدن به پیروزی نهایی در برابر دشمنان دوری از تفرقه است.

وی با بیان اینکه امروز باید از هر چیزی که به تفرقه دامن می زند پرهیز کرد، افزود: تفرقه افکنی خواسته دشمنان است.

استاندار سمنان با بیان اینکه دشمن فکر می کرد که در ابتدای انقلاب اسلامی می تواند به راحتی نظام مردمی ایران اسلامی را به زانو در بیاورد، بیان کرد: تدابیر رهبر انقلاب و اتحاد مردم جلوی این توطئه ها را گرفت.

کولیوند با بیان اینکه مردم ما ۱۷ هزار شهید ترور دادند اما دست از نظام و انقلاب و کشورشان نکشیدند، بیان کرد: در دوران کنونی نیز شاهد فتنه انگیزی های مکرر از سوی بدخواهان هستیم اما ملت ما با اتحاد از پس این مسائل برآمده است.