۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹

ترامپ ۲۴درصد زیر خط محبوبیت/ اکونومیست: او نامحبوب‌ترین در تاریخ است

نتایج نظرسنجی مشترک نشریه «اکونومیست» و موسسه YouGov نشان می‌دهد میزان محبوبیت خالص دونالد ترامپ به منفی ۲۴ درصد رسیده و روند نزولی آن ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نظرسنجی مشترک نشریه «اکونومیست» و موسسه YouGov، دونالد ترامپ با ثبت میزان محبوبیت خالص منفی ۲۴ درصد، به عنوان نامحبوب‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ نظرسنجی‌های اکونومیست معرفی شده است.

در این نظرسنجی ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان عملکرد ترامپ را تأیید کرده‌اند، ۵۸ درصد مخالف بوده‌اند و ۶ درصد نیز نظر مشخصی نداشته‌اند. همچنین میزان محبوبیت خالص او نسبت به هفته گذشته ۱.۹ واحد کاهش یافته است.

اکونومیست در تحلیل این نتایج گزارش داده که پیامدهای جنگ با ایران به جایگاه ترامپ آسیب زده و به‌ویژه ارزیابی افکار عمومی از نحوه مدیریت اقتصادی او (که عامل اصلی کاهش محبوبیت عنوان شده) را تحت تأثیر قرار داده است.

    • IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
      تنها چیزی که ذره ای درد و آلام مردم را تسکین میدهد کشته شدن خوک زرد امریکایی جنایتکار قاتل کودک کش سگ هار زنجیری صهیونیستهاست که باعث فتنه جنگ ظالمانه بر علیه ملت ایران و کشته شدن هزاران انسان بیگناه خصوصا کودکان معصوم شده است لعنت عذاب خدا بر خوک زرد و نتانیابو و حامیان همدستان یاری دهندگان این دو جنایت کار جهنمی اعم از امریکایی صهیونیست سرکردگان عرب ,
    • IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
      وقتی کسی مثل ترامپ روانی و خودشیفته و کودک خوار رییس جمهور کشوری میشود نشان این است که آن کشور هنوز متمدن نشده و در دوره خونخواری است

