به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نظرسنجی مشترک نشریه «اکونومیست» و موسسه YouGov، دونالد ترامپ با ثبت میزان محبوبیت خالص منفی ۲۴ درصد، به عنوان نامحبوب‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ نظرسنجی‌های اکونومیست معرفی شده است.

در این نظرسنجی ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان عملکرد ترامپ را تأیید کرده‌اند، ۵۸ درصد مخالف بوده‌اند و ۶ درصد نیز نظر مشخصی نداشته‌اند. همچنین میزان محبوبیت خالص او نسبت به هفته گذشته ۱.۹ واحد کاهش یافته است.

اکونومیست در تحلیل این نتایج گزارش داده که پیامدهای جنگ با ایران به جایگاه ترامپ آسیب زده و به‌ویژه ارزیابی افکار عمومی از نحوه مدیریت اقتصادی او (که عامل اصلی کاهش محبوبیت عنوان شده) را تحت تأثیر قرار داده است.