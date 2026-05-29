اعتراض هواداران ایرلندی بازی با قطر را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العربی الجدید، دیدار دوستانه تیمهای ملی ایرلند و قطر در ورزشگاه آویوا شهر دوبلین، درپی اقدام اعتراضی هواداران ایرلندی با اختلال و توقف موقت مواجه شد.
بر اساس گزارشها، شماری از تماشاگران با پرتاب توپهای تنیس به داخل زمین و برافراشتن پرچمهای فلسطین، اعتراض خود را به دیدار آینده تیم ملی ایرلند با تیم رژیم صهیونیستی در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا اعلام کردند.
این اقدام با تنش در ورزشگاه همراه بود و در جریان برافراشته شدن پلاکاردها و توقف بازی، میان نیروهای امنیتی و برخی از هواداران نیز درگیریهایی رخ داد.
این اعتراض در حالی صورت گرفت که سرمربی تیم ملی جمهوری ایرلند نیز پیشتر درباره مسابقه با تیم رژیم اشغالگر صهیونیستی گفته بود از منظر فوتبالی، قرار گرفتن بازیکنان و کادر فنی در چنین شرایطی منصفانه و مطلوب نیست.
