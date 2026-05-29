۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۰

کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید در ایلام؛احتمال گرد و غبار در استان

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید در ایلام خبر داد و گفت: احتمال گرد و غبار و افت کیفیت در استان وجود دارد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند افزایشی دما تا اوایل هفته آینده ادامه دارد و در حال حاضر افزایش نسبی دما در حدود ۲ تا ۳ درجه نسبت به روز گذشته مورد انتظار است.

وی افزود: از فردا با نفوذ یک سامانه ناپایدار به استان، این روند متوقف شده و کاهش دما آغاز می‌شود؛ روندی که تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی با بیان اینکه اوج کاهش دما طی روزهای شنبه و یکشنبه رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این مدت دمای هوا حدود ۶ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد و هوای خنک‌تری در استان حاکم خواهد شد.

رستمی همچنین از وزش باد نسبتاً شدید از بعدازظهر فردا خبر داد و گفت: با افزایش گرادیان فشاری، وزش باد در برخی نقاط استان شدیدتر خواهد شد.

وی ادامه داد: امکان تشکیل توده گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار از اواخر امروز به استان وجود دارد که می‌تواند موجب افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی شود.

