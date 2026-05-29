عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بالاترین دمای سال ۱۴۰۵ در منطقه کاشان خبر داد و اظهار کرد: دمای هوا در ساعات بعدازظهر امروز جمعه هشتم خردادماه به ۴۳ درجه سانتیگراد رسید.
وی ابراز کرد: بر اساس دادههای ثبتشده ایستگاههای هواشناسی، دمای هوا در منطقه امروز به ۴۳ درجه سانتیگراد رسید که بالاترین دمای ثبتشده از ابتدای سال جاری تاکنون محسوب میشود.
رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: این در حالی است که حداکثر دمای ثبتشده در روز شنبه هفته جاری ۳۳ درجه سانتیگراد بوده و بنابراین طی کمتر از یک هفته، افزایش ۱۰ درجهای دما در منطقه رخ داده است؛ شرایطی که بهطور محسوسی بالاتر از میانگین و نرمال فصلی ارزیابی میشود.
وی با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی روز شنبه ۹ خردادماه گفت: هرچند انتظار میرود دمای هوا نسبت به امروز اندکی کاهش یابد، اما همچنان دمای حداکثر در محدوده بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد باقی خواهد ماند.
ارغوانی گفت: همزمان با تداوم گرمای شدید، برای منطقه هشدار وزش باد شدید و گردوخاک نیز صادر شده است که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا، افت دید افقی و ایجاد اختلال در برخی فعالیتهای روزمره شهروندان شود.
نظر شما