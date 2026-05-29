به گزارش خبرنگار مهر، نژاد جهانی شامگاه پنجشنبه در دومین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان مریوان، با اشاره به نزدیک شدن به فصل حریقهای احتمالی، خواستار اجرای جدی مصوبات جلسه نخست ستاد بحران شد و اظهار کرد: همه دستگاههای مرتبط باید با جدیت وارد فاز اجرایی و عملیاتی شوند تا آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی فراهم شود.
فرماندار مریوان با اشاره به عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در وقوع آتشسوزیهای جنگلی افزود: کورههای زغالگیری باید بهصورت دقیق مستندسازی و مختصاتبرداری شده و پرونده متخلفان در سریعترین زمان ممکن به مراجع قضایی ارسال شود.
وی همچنین بر تهیه بانک اطلاعاتی آتشسوزیهای سالهای گذشته، شناسایی پهنههای بحرانی و تدوین نقشههای پیشبینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حریق تأکید کرد.
جهانی آموزش، فرهنگسازی و جلب مشارکت مردم و سازمانهای مردمنهاد را از مهمترین راهکارهای کاهش خسارات ناشی از آتشسوزی دانست و گفت: تمامی ظرفیتهای شهرستان باید در زمان وقوع بحران در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار گیرد.
گزارش منابع طبیعی از اقدامات پیشگیرانه
در ادامه این جلسه، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه مقابله با قاچاق چوب، زغالگیری، تخریب کورههای زغال و برگزاری مانورهای اطفای حریق ارائه کرد.
محمدی با تشریح اقدامات مرتبط با مصوبات جلسه قبل، به برنامههای پیشگیری از آتشسوزی، شناسایی مناطق مستعد حریق، مقابله با تخریب و تصرف اراضی ملی، انهدام کورههای زغال و کشف چوب و زغال قاچاق اشاره کرد.
وی نقش هنگ مرزی را در کنترل و مقابله با کورههای زغالی در روستاهای مرزی مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت همکاری و هماندیشی با انجمن سبز چیا برای مدیریت حریقهای احتمالی سال جاری تأکید داشت.
اعلام آمادگی دستگاهها و تشکلهای مردمی
در بخش دیگری از این نشست، مولودی نماینده انجمن مردمی محیط زیست از آمادگی کامل نیروهای این انجمن برای مشارکت در عملیات اطفای حریق خبر داد و آمادگی این مجموعه را برای همکاری در مقابله با کورههای زغالی و حفاظت از منابع طبیعی اعلام کرد.
همچنین مسئولان دستگاههای اجرایی و بخشداریهای شهرستان گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از آتشسوزی ارائه کرده و آمادگی خود را برای حضور مؤثر در عملیات اطفای حریقهای احتمالی اعلام کردند.
در پایان، دادستان مریوان با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، خواستار برخورد قاطع با تصرفات غیرقانونی، تخریب جنگلها و فعالیت کورههای زغالی شد و همکاری همه دستگاهها در این زمینه را ضروری دانست.
