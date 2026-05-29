به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی با اعلام این خبر، اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست جزیره هرمز در جریان پایشهای مستمر خود، یک راس جبیر را که به دلیل مصدومیت قادر به حرکت و ادامه حیات در طبیعت نبود، مشاهده و جهت مداوا به مرکز قرنطینه منتقل کردند.
وی افزود: این حیوان که از ناحیه پا دچار آسیب شده بود، تحت نظارت کارشناسان و دامپزشکان اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان مورد مداوا، تیمارداری و مراقبتهای ویژه قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست جزیره هرمز، تصریح کرد: پس از اطمینان از سلامت کامل و بازیابی توانمندی جهت بقا در طبیعت این گونه ارزشمند در یکی از زیستگاههای امن جزیره هرمز رهاسازی شد و به آغوش طبیعت بازگشت.
رستمی با تاکید بر اهمیت حفظ تنوع زیستی جزیره از شهروندان و گردشگران خواست در صورت مشاهده هرگونه حیات وحش مصدوم یا گرفتار مراتب را در اسرع وقت به پاسگاههای محیطبانی یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای نجات این گونهها صورت گیرد.
گفتنی است، «جبیر» یکی از گونههای شاخص و ارزشمند حیات وحش در جزیره هرمز محسوب میشود که حفاظت از آن در اولویتهای یگان محیط زیست قرار دارد.
بندرعباس - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست جزیره هرمز از رهاسازی یک راس جبیر مصدوم پس از طی مراحل تیمارداری و بازیابی توان جسمی در دامن طبیعت این جزیره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی با اعلام این خبر، اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست جزیره هرمز در جریان پایشهای مستمر خود، یک راس جبیر را که به دلیل مصدومیت قادر به حرکت و ادامه حیات در طبیعت نبود، مشاهده و جهت مداوا به مرکز قرنطینه منتقل کردند.
نظر شما