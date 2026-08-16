به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال دادههای آسیاتک، این شرکت چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵، مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده صاحبان سهام، برگزار میکند. در این مراسم، علاوه بر موارد مذکور، سهامداران درباره تقسیم سود سهام و تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره نیز تصمیمگیری میکنند.
این مجمع، ساعت ۱۰ صبح در مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون آغاز میشود و هیئت مدیره آسیاتک بهصورت حضوری و آنلاین میزبان سهامداران حقیقی و حقوقی هستند. علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://live.asiatech.ir/ مراسم را بهصورت زنده مشاهده کنند.
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