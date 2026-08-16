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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

خبر افزایش قیمت محصولات بهمن‌موتور موثق نیست

خبر افزایش قیمت محصولات بهمن‌موتور موثق نیست

شرکت بهمن موتور ادعای برخی کانال‌های تلگرامی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای پرستیژ، شوال ۶ و هاوال H۹ وارداتی را نادرست و غیرموثق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بهمن موتور، در همین رابطه این شرکت تاکید کرد، در ارتباط با خودرو فیدلیتی پرستیژ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارسال نشده و در خصوص خودروی هیبریدی شوال ۶ نیز مستندات لازم جهت بررسی قیمت این محصول به سازمان حمایت ارسال شده است که پس از اعلام نظر این سازمان، مراتب از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین در خصوص خودروی وارداتی هاوال H۹ نیز پس از ورود محموله جدید این خودرو به گمرکات و ‌تجمیع و به‌روز رسانی هزینه‌های مرتبط با حمل‌و نقل بین المللی، ترخیص و دیون دولتی محاسبه و اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6918162

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