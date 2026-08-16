به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ستاد ملی راهبری حفظ قرآن کریم با حضور مسئولان قرآنی امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه در محل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
محمد مهدی بحرالعلوم مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم در این نشست با اشاره به شش سیاست کلی ستاد راهبری حفظ قرآن گفت: یکی از مهمترین این سیاستها، تحقق برنامه هفتم پیشرفت است که تربیت ۱۰ میلیون حافظ و تأسیس ۱۲۰۰ مدرسه قرآن از مهمترین اهداف آن به شمار میرود. این اهداف از نظر ما کاملاً قابل دستیابی است و در حال حاضر رشد ۲/۷ برابری را در برخی شاخص های قرآنی نسبت به سال ۱۴۰۳ تجربه کردهایم.
حضور حافظان قرآن در صحنههای اجتماعی
وی با تأکید بر ضرورت حضور حافظان قرآن در جامعه اظهار داشت: امروز در شرایط خاصی قرار داریم و بخش عمده سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را درگیر جنگ بودیم. اینکه حافظان قرآن چه نسبتی با این تحولات دارند، موضوعی است که حافظان را به میدان کشانده است.
بحرالفوم افزود: محصولات حوزه حفظ قرآن شامل معلمان، مدرسان و حافظان است که با انگیزههای واقعی و در قالب شخصیتهای حقیقی و حقوقی فعالیت میکنند و برنامههایی در این زمینه در دست اجرا داریم.
وی با اشاره به سیاست هوشمندسازی اطلاعات و آمارها گفت: در حال حاضر آمارها در دستگاههای مختلف بهصورت پراکنده ثبت و ضبط میشوند و همپوشانیهایی دارند که اغلب بهصورت دستی انجام میشود. موضوع یکپارچهسازی آمارها بر اساس کد ملی از دیرباز مطرح بوده و انشاءالله تا پایان سال آن را بهطور قابلتوجهی پیش خواهیم برد.
بهروزرسانی روشهای علمی حفظ قرآن
بحرالعلوم همچنین از فعالیت کمیته علمی ستاد خبر داد و گفت: این کمیته مشغول بهروزرسانی تحقیقات و روشهای جدید حفظ قرآن کریم است. سیاست دیگر ستاد، هدایت و نظارت بر اقدامات راهبری حفظ قرآن است که نیازمند نظارت بالادستی، هماهنگی و راهبری کلان در سطح ستاد است.
وی با تأکید بر جایگاه حفظ موضوعی قرآن کریم تصریح کرد: حفظ موضوعی در ستاد، راهبرد مهمی است که بهخودیخود جایگاه و ارزش ویژهای دارد. این شیوه در کنار حفظ ترتیبی ارزشمند است و علاوه بر ارزش ذاتی خود، میتواند زمینهساز حفظ ترتیبی نیز باشد.
بحرالعلوم با اشاره به سابقه هماهنگیهای بیندستگاهی گفت: در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۱۵ اقدام به دستگاهها ابلاغ شد. پس از حدود هفت سال، این اقدامات نیازمند بهروزرسانی و هماهنگی بیشتر بود. اکنون با تلاش خود دستگاهها در حال تدوین و تکمیل مجموعهای منظم از فعالیتهای حفظ قرآن هستیم و این بازتعریف رویکرد با اختصاص ۱۶ همت بودجه برای فعالیتهای قرآنی همراه شده است.
چشمانداز بودجهای سال جاری
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جذب بودجه در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ توانستیم بخشی از بودجه را با مذاکره و جلب نظر دستگاهها به سمت حفظ قرآن هدایت کنیم. امیدواریم امسال این رقم رشد جدی داشته باشد. به نظر ما اگر بودجه بهدرستی در حوزه حفظ قرآن جذب شود، قطعاً رشدی بیش از آنچه در سال ۱۴۰۴ داشتیم را در سال جاری شاهد خواهیم بود.
بحرالعلوم در ادامه این نشست با اشاره به آمار واقعی حافظان قرآن کریم گفت: تعداد حافظان قرآن بسیار بیشتر از آنچه در آمارهای رسمی ثبت شده است. کاری که باید انجام شود این است که طرحهایی داشته باشیم تا مردم بیشتر با حفظ قرآن آشنا شوند و این ظرفیت بالقوه بهصورت بالفعل درآید.
وی همچنین از مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه خبر داد و افزود: مذاکراتی با سازمان برنامه داشتهایم تا اطمینان حاصل شود که بودجه اختصاصیافته بهصورت مستقیم به ذینفعان واقعی حوزه حفظ قرآن برسد و در مسیر درست هزینه شود.
بحرالعلوم در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه رصد شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: سامانه رصد در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که موضوعات فرهنگی را رصد میکند. همین امروز اطلاعاتی که در اختیار داریم، بد نیست و میتواند مبنای مناسبی برای تصمیمسازی و سیاستگذاری در حوزه حفظ قرآن قرار گیرد.
تأسیس ۱۲۰۰ مدرسه حفظ قرآن در سراسر کشور
جاسم حسینزاده در دومین نشست ستاد راهبری حفظ قرآن با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش در حوزه حفظ عمومی قرآن کریم گفت: اولین و مهمترین گام ما در این زمینه، راهاندازی «نهضت ملی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم» بود؛ طرحی که با هدف تشویق مدارس، دانشآموزان و خانوادهها به حفظ قرآن اجرا میشود.
وی با ارائه آخرین آمار این طرح تصریح کرد: بر اساس آمارهای ثبتشده، در مرحله اول این نهضت ۶۶۳ هزار و ۱۹۴ حافظ شرکت کردهاند. از این تعداد، ۳۵۶ هزار نفر موفق به حفظ سورههای ناس تا طارق شدهاند و در مرحله سوم نیز ۱۳۸ هزار نفر حفظ تا سوره نبأ را به انجام رساندهاند.
معاون قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش در خصوص توسعه مدارس تخصصی حفظ قرآن اظهار داشت: طبق برنامهریزیهای انجامشده، موظفیم تا سال ۱۴۰۷ تعداد ۱۲۰۰ مدرسه حفظ قرآن در کل کشور راهاندازی کنیم. هرچند این کار با یک سال تأخیر و ابلاغ دیرهنگام آغاز شد، اما هماکنون در حال ثبت کدهای جدید هستیم. حسینزاده افزود: آمار ما تا امسال به حدود ۶۰۸ کد مدرسه فعال رسیده است و پیشبینی میکنیم تا پایان سال این رقم به قریب به ۸۰۰ کد مدرسه برسد. امیدواریم با برنامهریزیهای صورتگرفته، تا سال ۱۴۰۷ فراتر از آمار هدفگذاریشده عمل کنیم. خوشبختانه محتوای آموزشی این مدارس نیز نهایی شده است.
وی گنجاندن آموزش حفظ قرآن در کتب درسی پایه اول و دوم وی به ورود مباحث حفظ قرآن به تالیفات جدید کتب درسی اشاره کرد و گفت: سال گذشته بخشهای آموزشی حفظ قرآن در کتاب درسی پایه اول ابتدایی گنجانده شد و امسال نیز کتاب ویژهای برای پایه دوم ابتدایی در این زمینه تألیف شده و در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است.
جذب ۳۰۰ حافظ قرآن در بدنه آموزش و پرورش حسینزاده در پایان با اشاره به سیاست جذب نخبگان قرآنی در بدنه آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در راستای تکریم و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان قرآنی، سال گذشته ۳۰۰ نفر از حافظان قرآن کریم در وزارت آموزش و پرورش جذب شدند و این روند در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
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