به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶–۲۰۲۷ از روز دوشنبه ۲۶ مرداد تا یکشنبه اول شهریور بهصورت متمرکز و به میزبانی دوشنبه تاجیکستان برگزار میشود. خاتون بم قهرمان فوتبال زنان ایران و تنها نماینده کشورمان در این رقابتها در گروه E با تیمهای زسکا دوشنبه تاجیکستان، النصر عربستان و اتحاد اردن همگروه است.
خاتون در نخستین دیدار خود روز دوشنبه ۲۶ مرداد از ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف زسکا تاجیکستان میرود و سپس برابر النصر عربستان و اتحاد اردن قرار خواهد گرفت.
سارا دیدار کاپیتان خاتون بم در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر زسکا تاجیکستان در لیگ قهرمانان زنان آسیا از آمادگی کامل نماینده ایران برای حضور در این رقابتها خبر داد و تأکید کرد که خاتون بم برای نشان دادن توانایی و جایگاه فوتبال زنان ایران در سطح قاره آماده است.
دیدار با اشاره به روند آمادهسازی خاتون بم گفت: خدا را شکر دوره تمرینی بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و با آمادگی کامل وارد مسابقات شدهایم. این نخستین تجربه ما در این سطح نیست و تجربه حضور در مسابقات آسیایی را داریم. آمدهایم تا بار دیگر با عملکردمان کیفیت و جایگاه زنان ایرانی را در فوتبال آسیا نشان دهیم.
وی افزود: تجربه زیادی از بازی مقابل زسکا تاجیکستان نداریم اما تمرکز اصلی ما این است که دستورات کادر فنی را تا حد امکان در زمین اجرا کنیم و به نتیجهای که نیاز داریم برسیم.
دیدار که پیش از این در رقابتهای کافا در ردههای مختلف ملی مقابل تیمهای تاجیکستانی به میدان رفته است درباره شناخت خود از فوتبال این کشور گفت: من شخصاً در ردههای سنی مختلف و در مسابقات کافا مقابل تیم ملی تاجیکستان بازی کردهام، اما این تجربه بهتنهایی کافی نیست.
او در ادامه با تأکید بر احترام به حریف افزود: برای زسکا احترام قائلیم و میدانیم باید با حداکثر توان مقابل این تیم بازی کنیم. هدف ما روشن است؛ میخواهیم از این گروه صعود کنیم و به مرحله بعد لیگ قهرمانان زنان آسیا برسیم.
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