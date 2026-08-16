به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسیننژاد، هافبک ۲۳ ساله ایرانی دینامو ماخاچقلعه روسیه، در آستانه جدایی از این تیم و پیوستن به ریو آوه پرتغال قرار دارد.
رسانه «EF» خبر داد: حسیننژاد پیشنهاد تمدید قرارداد خود با دینامو ماخاچقلعه را نپذیرفته و تصمیم دارد چالش جدیدی را در فوتبال اروپا تجربه کند.
در همین راستا، مذاکرات میان دو باشگاه برای انتقال این بازیکن در مراحل پایانی قرار دارد و گفته میشود طرفین برای انجام این انتقال با مبلغی در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو به توافق نزدیک شدهاند.
حسیننژاد که پیش از این در لیگ روسیه برای دینامو ماخاچقلعه به میدان رفته، در صورت نهایی شدن این انتقال راهی فوتبال پرتغال خواهد شد تا تجربه جدیدی را در دوران حرفهای خود به دست آورد.
ریو آوه همچنین بخشی از مجموعه فوتبالی اوانگلوس ماریناکیس، مالک یونانی، محسوب میشود؛ مجموعهای که باشگاههایی همچون المپیاکوس یونان و ناتینگهام فارست انگلیس را نیز در اختیار دارد. از همین رو، حضور حسیننژاد در این باشگاه پرتغالی میتواند فرصت مناسبی برای ادامه مسیر حرفهای این بازیکن ایرانی و حضور احتمالی او در سطح بالاتر فوتبال اروپا باشد.
لازم به ذکر است که مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس سابقه بازی برای ریوآوه را دارد. همچنین حسین نژاد یکی از بازیکنان مدنظر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود.
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