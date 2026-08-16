به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ظهر یکشنبه در آیین اتیان سوگند ۵۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان در محل این اداره کل، با تأکید بر نقش مؤثر کارشناسان در فرآیند رسیدگی‌های قضایی اظهار کرد: کارشناسان با ارائه نظرات تخصصی، دقیق و مستند، زمینه صدور آرای عادلانه و تحقق عدالت را فراهم می‌کنند و در این مسیر شریک دستگاه قضایی هستند.

وی افزود: مأموریت قاضی و قوه قضاییه، رسیدگی به دعاوی، احقاق حق، رفع ظلم و برقراری عدالت است و از این رو، جایگاه دستگاه قضایی و قاضی در نظام اسلامی جایگاهی رفیع و در عین حال مسئولیت‌آور است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان «کارشناسی» را حلقه‌ای مهم در زنجیره دادرسی عادلانه دانست و گفت: بسیاری از موضوعات مطرح در پرونده‌ها دارای جنبه‌های تخصصی و فنی هستند و طبیعی است که قاضی در همه رشته‌های تخصصی صاحب‌نظر نباشد؛ بنابراین کارشناس با دانش و تخصص خود، ابعاد فنی و زوایای موضوع را برای قاضی روشن می‌کند و قاضی نیز با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر کارشناسی، تصمیم قضایی می‌گیرد.

اکبری ادامه داد: اگر کارشناسی دقیق، علمی، مستدل و در مهلت مقرر انجام شود، مسیر صدور رأی عادلانه هموارتر خواهد شد، اما نظرات مبهم و مجمل می‌تواند موجب رفع نقص، ارجاع مجدد و در نهایت اطاله دادرسی شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت کارشناسان از استقلال حرفه‌ای خود تصریح کرد: کارشناس باید نظر تخصصی خود را با دقت و شجاعت اعلام کند و تحت تأثیر هیچ فرد یا عاملی قرار نگیرد. در کارشناسی‌های هیئتی نیز گفت‌وگو و همفکری برای رسیدن به نظر علمی مشترک اشکالی ندارد، اما هرگونه تبانی و هماهنگی خارج از چارچوب کارشناسی با فلسفه کارشناسی و عدالت منافات دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان «هوای نفس» را یکی از مهم‌ترین موانع اجرای عدالت دانست و خاطرنشان کرد: وسوسه‌های شیطانی ممکن است در مسیر کار قاضی یا کارشناس قرار گیرد؛ اینکه کارشناس نظر خود را برخلاف واقع و به نفع یک طرف تغییر دهد یا قاضی بدون توجه به دلایل و مستندات، تحت تأثیر ظواهر، روابط، جایگاه اجتماعی یا ویژگی‌های اشخاص تصمیم بگیرد، با عدالت سازگار نیست.

اکبری افزود: ملاک قضاوت در نظام اسلامی، حق و عدالت است و تفاوتی ندارد طرف دعوا چه کسی باشد؛ بنابراین قاضی و کارشناس باید همواره خداوند متعال و مسئولیت سنگین خود در برابر حق و مردم را مدنظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه «خودنظارتی» بهترین شکل نظارت است، گفت: همه ما به یکدیگر اعتماد داریم، اما اعتماد به معنای بی‌نیازی از نظارت نیست. بهترین شیوه آن است که هر فرد پیش از آنکه نوبت به نظارت بیرونی برسد، خودش بر عملکرد خود نظارت داشته باشد و اجازه ندهد منافع شخصی، روابط، هوای نفس یا وسوسه‌های دنیوی بر تصمیم حرفه‌ای او اثر بگذارد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت خدمت به مردم اظهار کرد: کارشناسی و قضاوت صرفاً شغلی برای دریافت حقوق یا دستمزد نیست، بلکه مأموریتی در مسیر عدالت و خدمت به خلق خداست و ارزش آن را نمی‌توان صرفاً با تعرفه و دستمزد سنجید.

اکبری خطاب به کارشناسان جدیدالورود تأکید کرد: کارشناسان باید قدر این جایگاه را بدانند و از زمانی که مسئولیت کارشناسی را می‌پذیرند تا پایان فعالیت حرفه‌ای، از عوامل انحراف از عدالت فاصله بگیرند و بدانند که نتیجه کارشناسی آنان می‌تواند به‌صورت مستقیم بر سرنوشت و حقوق افراد اثرگذار باشد.

وی در پایان با تبریک به ۵۰ کارشناس جدید دادگستری استان سمنان که در این مراسم پروانه کارشناسی خود را دریافت کرده و سوگند یاد کردند، برای آنان توفیق در انجام مسئولیت حرفه‌ای، خدمت صادقانه به مردم و حرکت در مسیر عدالت و حق را از خداوند متعال مسئلت کرد.