مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام در آزادی ۱۵۲۳ زندانی جرایم مالی غیر عمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اجرایی فرمان امام، سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از مشارکت این ستاد با ستاد دیه کشور برای آزادی ۱۵۲۳ زندانی جرایم مالی غیرعمد در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی گفت: این تعداد از زندانیان با مشارکت ۱۰۶ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: با پیروی از سیره هر ساله رهبر شهید انقلاب، بیشترین حجم از آزادی زندانیان مربوط به هفته‌های منتهی به پایان سال گذشته بوده است. در آستانه سال نو و عید سعید فطر با مشارکت ۷۲ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام، ۱۱۹۲ زندانی جرایم مالی غیرعمد زیر ۳۰۰ میلیون تومان در سراسر کشور آزاد شدند تا در روزهای حساس جنگ و البته در آستانه سال نو و عید سعید فطر در کنار خانواده خود باشند.

مدنی از مشارکت در آزادی زندانیان به عنوان یکی از برنامه‌های مهم حمایت از خانواده این ستاد نام برد و گفت: آزادی زندانیان در راستای کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط نگهداری زندانیان صورت گرفته است که البته مهم‌ترین دستاورد آن حفظ نهاد خانواده‌ است.

وی تاکید کرد: ۷۰ نفر از زندانی‌های آزاد شده در سال گذشته را مادران با جرایم مالی غیرعمد زیر ۲۵۰ میلیون تومان تشکیل می‌دهند.

وی همچنین ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شده و یا خانواده زندانیان را از برنامه‌های راهبردی این ستاد برای توانمندسازی این افراد برشمرد و خاطر نشان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام در همین راستا تاکنون طرح‌های اشتغال‌زایی گوناگونی را برای زندانیان آزاده شده و خانواده زندانیان اجرایی کرده است و در همین مدت، ۲۴۶ مورد تسهیلات اشتغال‌زایی را با ارزش مجموعا ۴۳ میلیارد تومان به زندانیان و خانواده‌های آنان اختصاص داده است.

گفتنی است ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۴۰۳ نیز با پرداخت ۹۵ میلیارد تومان، مقدمات آزادی بیش از ۱۲۶۸ زندانی جرایم مالی غیرعمد را فراهم کرده بود؛ اقدامی که منجر به آزادی تمامی زندانیان جرایم مالی غیرعمد زیر ۲۰۰ میلیون تومان در کشور شده بود.