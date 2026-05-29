سعید کریمیخو در گفتگو با خبرنگار مهر، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ضیوفالرحمان اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای منسجم صورتگرفته و هماهنگیهای نهایی میان سازمان حج و زیارت با سازمان هواپیمایی کشوری، جدول زمانبندی و نحوه بازگشت کاروانهای حجاج استان کرمانشاه به میهن اسلامی مشخص و ابلاغ گردیده است.
وی به تشریح جزئیات پروازهای بازگشت پرداخت و افزود: بر این اساس، زائران بیتالله الحرام در قالب دو کاروان مجزا وارد کشور خواهند شد. پرواز بازگشت کاروان اول به شماره ۱۵۰۱۸ به مدیریت آقای «علیرضا محمدی»، در روز ۲۰ خردادماه سال جاری فرودگاه جده را به مقصد فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) تهران ترک خواهد کرد که ساعت پرواز آن ۱۱:۴۰ به وقت محلی و ساعت فرود آن در تهران ۱۵:۱۰ پیشبینی شده است.
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه در خصوص وضعیت کاروان دوم نیز تصریح کرد: همچنین حجاج کاروان شماره ۱۵۰۱۵ به مدیریت آقای «علی علیزاده» نیز در روز ۲۱ خردادماه از طریق فرودگاه جده به سمت فرودگاه امام خمینی (ره) تهران اعزام میشوند. ساعت پرواز این کاروان ۱۱:۵۵ و زمان فرود هواپیمای حامل زائران در ساعت ۱۵:۲۵ خواهد بود.
کریمیخو در پایان با تاکید بر قطعی بودن این جدول زمانبندی خاطرنشان ساخت: تمام هماهنگیهای لازم برای استقبال شایسته از حجاج ترخیصشده در فرودگاه مبدا و بسترسازی انتقال روان آنان به استان کرمانشاه اندیشیده شده است و احتمال تغییر یا جابهجایی در این برنامه پروازی بسیار کم و در حد صفر خواهد بود؛ لذا از خانوادههای محترم حجاج تقاضا داریم جهت برنامهریزی استقبال، به ساعتهای اعلامشده توجه فرمایید.
