علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح یک‌طرفه شدن محورهای کندوان و آزادراه تهران-شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان میان مرزن‌آباد و مکلار سنگین گزارش شده است.

صادقی با اشاره به وضعیت ترافیکی دیگر محورهای ارتباطی استان اظهار داشت: در مسیرهای شمالی به جنوبی محور هراز نیز در مقاطعی مانند بایجان، چلاو، گزینک و آب اسک شاهد ترافیک سنگین هستیم. در مقابل، جاده‌های سوادکوه و کیاسر از ترافیکی عادی و روان برخوردارند.

وی با اشاره به شرایط جوی راه‌های مازندران تأکید کرد: در حال حاضر هیچ مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی استان مشاهده نمی‌شود و تردد در دیگر مسیرهای استان بدون مشکل خاصی در جریان است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت فاصله طولی، زمان سفر خود را مدیریت کرده و از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.