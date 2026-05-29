به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، به نظر می‌رسد دنیرو بیش از هر زمان دیگری مشتاق همکاری با اسکورسیزی است.

این ۲ که پس از فیلم «کازینو» در سال ۱۹۹۵ در طول بیش از ۲۰ سال بعدی دیگر با هم کار نکرده بودند، با «مرد ایرلندی» در سال ۲۰۱۹ و «قاتلان ماه کامل» در سال ۲۰۲۳ دوباره با هم همراه شدند.

دنیرو در مصاحبه جدیدی که با GQ انجام داده، گفته است انتظار دارد «حداقل یک فیلم دیگر» با اسکورسیزی بسازد. او از پروژه خاصی نام نبرد، اما گفت برای بازی در یک فیلم دیگر در برابر دوربین این کارگردان، آماده است.

اسکورسیزی که به تازگی فیلمبرداری «آنچه در شب اتفاق می‌افتد» را انجام داده و قرار است سال آینده این فیلم را اکران کند، چندین پروژه دیگر در نوبت ساخت دارد که شامل «زندگی عیسی»، «سیناترا»، «خانه»، «شیطان در شهر سفید» و «انتقام نیمه‌شب» است.

شماری از بهترین بازی‌های دنیرو با فیلم های‌ اسکورسیزی رقم خورده که در این میان بازی در «مرد ایرلندی» و «قاتلان ماه کامل» از بهترین بازی‌های مدرن این بازیگر بوده‌اند.

همکاری اسکورسیزی/دنیرو تاکنون موجب شکل‌گیری ۱۰ فیلم شده تا آنها یکی از بزرگترین زوج‌های کارگردان-بازیگر تاریخ سینما باشند و در دریف همکاری هیچکاک/استوارت، فلینی/ماسترویانی، فورد/وین، برگمن/اولمان، هرتسوگ/کینسکی و کوروساوا/میفونه قرار بگیرند.

در طول وقفه ۲۴ ساله‌ای که در همکاری اسکورسیزی-دنیرو ایجاد شد، اسکورسیزی به سراغ لئوناردو دی‌کاپریو رفت و فیلم «آنچه در شب اتفاق می‌افتد» که به زودی اکران می‌شود، هشتمین فیلم مشترک آنها خواهد بود.

«رفقای خوب»، «خیابان‌های پائین شهر»، «راننده تاکسی»، «گاو خشمگین»، «کازینو» و «سلطان کمدی» از جمله فیلم‌های فراموش نشدنی حاصل کار مشترک اسکورسیزی-دنیرو هستند.