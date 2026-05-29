«بچه مردم» راهی جشنواره زلین جمهوری چک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیهکنندگی سیدعلی احمدی، به شصتوششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان زلین (Zlín Film Festival) در کشور جمهوری چک راه پیدا کرد.
شصتوششمین دوره جشنواره زلین از ۲۸ می تا ۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵) در شهر زلین برگزار میشود و میزبان آثار منتخب سینماگرانی از سراسر جهان است.
این رویداد سینمایی که فعالیت خود را از سال ۱۹۶۱ آغاز کرده، طی بیش از شش دهه برگزاری مستمر، جایگاهی در میان جشنواره های بینالمللی فیلم کسب کرده است و هر ساله در بخشهای رقابتی فیلمهای بلند، کوتاه، انیمیشن و آثار دانشجویی برگزار میشود.
حضور فیلم سینمایی «بچه مردم» که اولین تجربه محمود کریمی در مقام کارگردانی فیلم بلند است، در این رویداد بینالمللی، فرصتی برای بازنمایی توانمندیهای سینمای ایران در عرصه جهانی و تعامل مستقیم با مخاطبان، پخشکنندگان و فعالان سینمای بینالملل محسوب میشود.
پخش بینالمللی این فیلم سینمایی بر عهده مرکز بینالملل سوره است.
