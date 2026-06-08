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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

راه‌یابی «رویاشهر» به جشنواره‌ کینولوب لهستان

راه‌یابی «رویاشهر» به جشنواره‌ کینولوب لهستان

انیمیشن سینمایی «رویاشهر»، به کارگردانی محسن عنایتی به بخش مسابقه‌ اصلی یازدهمین دوره‌ جشنواره‌ کینولوب لهستان راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «رویاشهر»، محصول مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی، به بخش مسابقه‌ اصلی یازدهمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان کینولوب (KINOLUB) لهستان راه یافت.

یازدهمین دوره‌ این جشنواره از ۱۴ ژوئن برابر با ۲۴ خرداد آغاز می‌شود و نمایش آثار تا ۲۷ ژوئن برابر با ۶ تیر ادامه خواهد داشت.

این رویداد تخصصی که از سال ۲۰۱۵ توسط بنیاد IKS پایه‌گذاری شده است، با تمرکز بر نمایش آثار شاخص بین‌المللی و اجرای برنامه‌های آموزشی- فرهنگی، هرساله در چندین شهر در جنوب کشور لهستان برگزار می‌شود و میزبان هزاران مخاطب و علاقه‌مند به سینمای کودک و نوجوان است.

بر اساس اعلام جشنواره، نتایج نهایی داوری در روز ۲۵ ژوئن برابر با ۴ تیر اعلام خواهد شد و پس از آن برندگان از طریق وب‌سایت و صفحه رسمی فیسبوک جشنواره معرفی می‌شوند. در بخش رقابتی این رویداد، آثار بلند و کوتاه داستانی و انیمیشن از سراسر جهان به نمایش درمی‌آیند و برگزیدگان آن توسط ۲ گروه «داوران بین‌المللی وحرفه‌ای سینما» و «هیئت داوران کودک و نوجوان» انتخاب می‌شوند.

حضور «رویاشهر» در این جایگاه رقابتی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های نوین تکنیکی و محتوایی انیمیشن ایران به مخاطبان اروپایی و توسعه‌ تعاملات فرهنگی در عرصه‌ بین‌المللی محسوب می‌شود.

مسئولیت عرضه و پخش جهانی این انیمیشن سینمایی برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.

کد مطلب 6853872
ندا زنگینه

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